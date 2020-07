Dr. Xico abandonó sus funciones  

Uno.- Pues ahí tienen que en la Colonia Pedro Sosa, una de las más antiguas de Ciudad Victoria, no pasó este martes el camión recolector de basura. El alcalde Dr. Xicotecantl González Uresti volvió a fallar en medio de la peligrosa pandemia Covid-19. En verdad el Dr. González Uresti no tiene disculpa. Recibió del anterior alcalde C.P. Oscar Almaraz una flotilla de nuevos camiones recolectores de basura.

Nomás vio el Dr. Xico la flotilla de camiones de color verde. Y lo primero y único fue quitarles el color verde y pintarlos de color azul y pegarle unas grandotas calcomanías con la palabra “SiVIC”… ¡y ya!

Hasta ahí le alcanzó el presupuesto al alcalde Xico. Los camiones ahora ya fallan… y bien que fallan… por la sencilla razón de que no les da mantenimiento.

No es ese – la falta de un eficiente servicio de recolección de basura el único daño que el Dr. Xico le ha lecho a la Colonia Sosa. Y es que en la meta esquina del 6 y Calle de Conde Sierra Gorda hay una maloliente, insalubre, nefasta fuga de pestilentes aguas negras, que van a desembocar con todos riesgos de enfermedad a la Colonia Mainero.

Al Gobierno municipal de González Uresti no le importa para nada que a 20 metros se ubique el restaurante de vista panorámica “En Gadi”, e igual no le importa que dicha nefasta fuga de aguas negras de drenaje se ubique a pocos pasos del Santuario de la Santisima Virgen de Guadalupe. ¿Será acaso debido a que no profesa la religión católica, pues él es de religión evangélica. “Soy cristiano”, me dijo la última vez que crucé palabra con él en casa del periodista Martin Sánchez Treviño, allá por el rumbo de la carretera inter-ejidal. “Martin es mi hermano”, me dijo entonces el Dr. Xicotencatl.

Vale decir que del ámbito político quienes también son de la Religión Cristiana, y lo digo con respeto, son el diputado federal panista y ex MC, Mario Ramos Tamez, y el licenciado en relaciones internacionales Mario Arizpe, actual funcionario del Gobierno municipal de Cd. Victoria. Ellos van a la Iglesia “Arboles de Justicia”.

Dos.- La liberación de la madre del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima se transforma en un asunto de película, con encontronazo verbal entre el presidente de la nacion y el gobernador de Guanajuato.

Así tenemos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la liberación de María Eva “N”, madre de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa, decretada por falta de pruebas, está ligada a un problema añejo de transas y corrupción en Guanajuato.

Subrayó que debe haber una renovación en las instituciones impartidoras de justicia de la entidad y una investigación a fondo de por qué se dejó en libertad a María Eva “N”, identificada como operadora financiera de la organización criminal de su hijo.

El gobierno de la República sospecha “transa o corrupción” en la liberación, por falta de elementos, decretada en favor de María Eva “N”, madre de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

“Lamento mucho esto, tiene que ver con una problema añejo, vinculado con dos elementos: ineficiencias y corrupción; siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación y es una forma de ocultar un acuerdo, una transa, para decirlo con claridad, siempre andan buscando algunos jueces, no generalizo, pero sí hay jueces que buscan si hubo alguna falla en la hora de la detención, los papeles que se presentaron, en cualquier cosa para dejar en libertad a presuntos delincuentes”, expuso.

Y añadió el Presidente: “Es muy raro todo lo que está pasando en Guanajuato, es un estado que tiene muy elevados índices de homicidios, es el estado con más homicidios, pero ya lleva tiempo y las autoridades judiciales son las mismas, el fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años, 12 años, y tiene que haber una renovación en Guanajuato; desde luego, lo digo con todo respeto, la autonomía del gobierno estatal, pero es atípico lo que sucede, completamente”.

Empero para el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, el presidente Andrés Manuel López Obrador politizó la liberación de la madre y otros familiares de José Antonio Yépez, El Marro, al afirmar que fue por incapacidad y corrupción, y defendió al fiscal Carlos Zamarripa, quien ya lleva 12 años en el cargo.

“De nueva cuenta, hoy (ayer), desde la mañanera se politiza la seguridad en Guanajuato, aclaremos las cosas: el fiscal fue ratificado por el Poder Legislativo de Guanajuato. Estamos en una democracia y pedimos respeto a la autonomía de los poderes y el federalismo”, escribió Rodríguez Vallejo desde sus redes sociales. NOS VEMOS.