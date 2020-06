Alerta Maki: “Covid asfixia, mata”

La Presidente municipal de Reynosa, Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ hizo un dramático llamado ciudadano “a tomar conciencia de la gravedad del COVID 19”, al enfatizar la peligrosidad del virus y describir casi de manera fotográfica los aterradores estragos que causa en la humanidad: “es una enfermedad que mata en una forma dolorosa, en soledad y con asfixia”, puntualizó.

Por ello, alertó:

“La gente necesita saber que tenemos que cuidarnos porque todavía no se aplana la curva de contagio; además, le pedimos a todas las empresas, a la maquila y a todos los negocios, hospitales, que cumplan con los lineamientos sanitarios para evitar contagios”.

Al mismo tiempo, precisó que la población no debe bajar la guardia y usar cubrebocas en caso de salir de su casa, así como guardar la sana distancia, “pues se ha visto en algunos negocios que dejan entrar a más del 25% de clientes sin cubrebocas o gel anti bacterial, lo cual también es un factor del incremento en casos de esta enfermedad”.

MAKI ORTIZ agradeció a los medios de comunicación la gran labor que realizan por difundir las medidas sanitarias para evitar el contagio de COVID, lo que dijo, será reforzado para que la población sepa de la gravedad del coronavirus, “que es una realidad y mata en una forma dolorosa y en soledad”, refrendó.

Por ello, recomendó que en los centros laborales o de negocios, “se use el termómetro cuando llegan sus empleados o clientes; el uso de cubrebocas, el gel y la sana distancia, para lo cual necesitamos el apoyo de todas las empresas”.

Destacó que el gobierno de Reynosa, de la mano del gobierno estatal, apoyará la operación del doble no circula, asimismo en coordinación con la COEPRIS, coadyuvará no para cerrar los negocios, -ya que el municipio no tiene esa facultad-, pero sí en informar a la instancia estatal en caso de que estos comercios no cumplan las disposiciones para seguir funcionando en esta pandemia.

Destacó que Protección Civil y Tránsito, revisarán las áreas públicas y parques para evitar concentraciones de gente y que no se lleven a cabo las actividades deportivas; lo mismo gimnasios, bares y otros que no son esenciales, hasta que descienda el número de contagios.

“La clave está en que el número de contagios no supere ni rebase la capacidad instalada de nuestros hospitales para atender esta enfermedad”, señaló ORTIZ DOMÍNGUEZ.

35, EN EL SIQUIÁTRICO

Por asociación temática, le comparto que el Gobierno de Tamaulipas activó los protocolos de bioseguridad, protección al personal y usuarios del Hospital Psiquiátrico de Tampico, luego de que 23 trabajadores y 12 pacientes resultaran positivos a COVID-19.

GLORIA MOLINA GAMBOA, secretaria de Salud informó que tras la notificación del brote, se procedió el aislamiento de pacientes, la sanitización de instalaciones, instrumental y equipo, así como la dotación de protección al personal para cortar la cadena de transmisión del virus.

La fuente del contagio corresponde a uno de los pasantes que contrajo el virus fuera del hospital y que sin seguir las medidas de seguridad y prevención, contagió al resto del personal.

Informó además sobre el fallecimiento de un paciente con diagnóstico positivo a coronavirus, que cursaba con más de 3 meses de internamiento por negativa de familiares a acudir por él; fue trasladado al hospital General de Altamira donde presentó complicaciones graves.

10 EN EL CIVIL

De otro lado y siguiendo los protocolos de seguridad en salud para el personal y pacientes, el Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Salud desplegó las acciones preventivas y de contención en el Hospital Civil de Ciudad Victoria, ya que 10 trabajadores resultaron positivos a COVID-19.

GLORIA MOLINA GAMBOA, titular de la SST precisó que el contagio se dio de forma externa a la institución, sin embargo y de acuerdo al protocolo, se procedió a la sanitización de las áreas y superficies, búsqueda de casos sospechosos entre pacientes y personal de salud.

REGRESO A CLASES SEGURO

Concatenando temas, el secretario general de la Sección 30 del SNTE, profesor JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, aseveró que las fechas para el regreso a clases están sujetas a la evolución de la pandemia del COVID-19, mientras tanto, los dirigentes de las distintas Secciones Magisteriales permanecerán laborando para garantizar que el regreso a clases sea completamente seguro.

El Secretario General de la Sección 30, estableció que por instrucciones del Secretario General del CEN del SNTE, Mtro. ALFONSO CEPEDA SALAS, las dirigencias estatales deberán permanecer trabajando para cerciorarse que el regreso a las aulas, sea en las mejores condiciones posibles.

GUEVARA VÁZQUEZ, estableció a nivel nacional, como en Tamaulipas, se analiza la manera en que se procederá con los trabajadores de la educación mayores de 60 años, además de quienes padecen enfermedades crónico degenerativas, como hipertensión y diabetes, quienes son más susceptibles a contraer la enfermedad y presentar síntomas de gravedad.

MUSEO DEL FERROCARRIL

En otro tema, el acervo cultural en el Museo del Ferrocarril, en Matamoros, se sigue fortaleciendo con la donación de mobiliario antiguo adquirido y utilizado por don ARMANDO N. ARGÜELLES, durante sus gestiones como líder del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros y más tarde como gerente de Ferrocarriles Nacionales de México en esta frontera.

El mobiliario, dos escritorios y cuatro sillas de madera; una máquina de escribir, un teléfono, un archivero y dos abanicos de viento, ya se encuentran en la Sala Express del Museo del Ferrocarril “Armando N. Argüelles”.

Con la representación de don SERGIO ARGÜELLES GUTIÉRREZ, JOSÉ ERNESTO PARGA LIMÓN hizo entrega de las citadas piezas antiguas, en presencia del Secretario de Educación, Cultura y Deporte, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ ZAMUDIO y de la directora general de Cultura, LARISSA LÓPEZ CARRILLO.

Atestiguaron la donación, VÍCTOR MARIANO LÓPEZ CISNEROS, coordinador del Museo del Ferrocarril y JAIME RODRIGO CASTILLO, director de la Fundación de Empresarios de Matamoros A.C.

Ese nuevo donativo se suma al acervo entregado al Museo del Ferrocarril en febrero de 2019 consistente en una locomotora, un furgón, un auto armón y un vehículo Ford del año 1928.

La directora general de Cultura, LARISSA LÓPEZ CARRILLO, dijo que la donación por parte de don SERGIO ARGÜELLES GUTIÉRREZ representa el fortalecimiento del acervo que expone el Museo del Ferrocarril a los visitantes.

AUDIENCIAS EN VIDEO-LLAMADAS

De otro lado, deje compartirle que en una edición más de ‘Miércoles Ciudadano’ en formato virtual, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS atendió las peticiones de vecinos de 5 colonias del poniente de la ciudad, quienes le solicitaron limpieza de arroyos y canales, servicios de ‘Médico en tu Puerta’ y el arreglo de un parque.

HÉCTOR FRAYRE VALLES, de la colonia Nuevo Progreso, fue el primer ciudadano en conectarse por videollamada con el alcalde, para solicitarle la limpieza de un canal ubicado en su sector.

“Tenemos una afectación con un canal, crece la hierba y el agua subió a nivel de la puerta, queremos que vengan a limpiar el canal para tener un mejor cauce”, dijo FRAYRE VALLES.

Cuando correspondió su turno a MARÍA GRACIELA SALOMÓN AGUILERA, vecina de ‘Los Ciruelos’, pidió a las autoridades la limpieza del arroyo de la colonia Los Fresnos.

También solicitó el mejoramiento del parque que se encuentra junto al arroyo, volver a poner las techumbres, baños, asadores.

RIVAS CUÉLLAR, acompañado por la secretaria de Bienestar Social, ILIANA MEDINA GARCÍA; secretaria de Servicios Públicos Primarios, IRMA RICHER DE LEÓN; y la regidora presidenta de la Comisión de Bienestar Social, SILVIA DELGADO, también atendieron al ciudadano JOSUÉ ELÍAS VARGAS RAMÍREZ, de la colonia Virreyes, quien de igual forma manifestó la necesidad de terminar la limpieza del arroyo de la colonia.

Por último, el Presidente Municipal y funcionarias que lo acompañaban, realizaron la videollamada con la ciudadana MARCELINA VILLA DÍAZ, vecina de la colonia Hacienda San Agustín, para atender la petición de apoyo alimentario, limpieza y el servicio del programa de ‘Médico a Tu Puerta’.

Desde otra perspectiva, en Tampico, mediante una inversión cercana a un millón cien mil pesos, el Presidente Municipal CHUCHO NADER puso en marcha los trabajos de pavimentación a base de concreto hidráulico en la avenida Emiliano Zapata, entre Madero y Andador Francisco Villa de la López Portillo, lo que dará mayor conectividad a este sector ubicado al norte de la ciudad.

Acompañado por el titular de obras públicas, PEDRO PABLO RANGEL CERRILLO, el alcalde porteño aseguró que la obra forma parte de un paquete de más de 32 cuadras que serán pavimentadas en diferentes colonias a través de una inversión que supera los 60 millones de pesos.

CHUCHO NADER señaló que la obra responde al compromiso contraído con los vecinos de la citada colonia, quienes durante décadas solicitaron el mejoramiento de la vialidad.

El jefe edilicio sostuvo que ante el riesgo de contagios por Covid, la administración municipal supervisa y vigila que las compañías constructoras atiendan puntualmente las recomendaciones emitidas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud y brinden protección a los trabajadores.

ATENDENCIÓN A HUÉRFANOS

En otro tema por demás sensible, el diputado local del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, RIGO RAMOS ORDOÑEZ, lanzó una coherente iniciativa para crear un padrón de niñas, niños y adolescentes huérfanos, víctimas de feminicidios, para que en un siguiente paso, se derrumbe la omisión histórica y se cree un fondo estatal para proteger a todos estos menores de edad que quedaron en indefensión.

Precisó el legislador que el año pasado el Instituto Nacional de la Mujer documentó que solo en el año 2019, unos 3,000 niños y niñas, así como adolescentes, quedaron huérfanos al morir sus madres asesinadas, pero afirmó: ”en Tamaulipas no sabemos aún, ni cuántos son al menos de ese lapso, mucho menos cuál es la cifra total, o cuáles son sus nombres para dimensionar la ayuda que deben proporcionárseles…”

RAMOS ORDOÑEZ, dijo que a través de ese fondo se buscaría otorgar becas para la manutención de niños y adolecentes huérfanos, proveyéndolos de educación en planteles del estado.

Otro aspecto que se debe legislar una vez obtenidos todos los datos necesarios es el que refiere al otorgamiento de consulta médica, hospitalización y medicamentos para estas personas encasilladas como “víctimas indirectas” del delito.

FRENAR VIOLENCIA

Por cierto, refrendando el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, la Secretaría de Bienestar Social, a través del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, implementa nuevas acciones en favor de las mujeres tamaulipecas.

Dado el aumento de llamadas referentes a violencia de género al 911 en este tiempo de contingencia, el Instituto de las Mujeres en coordinación con el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública, ha desarrollado un programa que consiste en enlazar las llamadas por violencia al 911 con personal capacitado en perspectiva de género.

Mediante estas acciones se les brindará atención especializada en intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos y seguimiento con asesoría jurídica y acompañamiento para fortalecerlas a una toma de decisiones informada y con conocimiento de sus derechos. Esta atención permanecerá disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

PENSIÓN A POLICÍA

Por asociación temática, deje decirle que el Pleno del Congreso, aprobó el Dictamen por el que se otorga pensión vitalicia por incapacidad parcial permanente, en favor del ciudadano CESAR GALLARDO SALAS, quien se desempeñara como Policía Estatal, quien sufrió una lesión por arma de fuego, resultando imposibilitado físicamente para seguir desempeñándose en esta actividad.

Al hacer uso de la palabra, el Diputado GERARDO PEÑA FLORES, resaltó que el Poder Legislativo respalda a las y los elementos de seguridad en Tamaulipas, pues debe prevalecer el apoyo decidido a quienes con firmeza y lealtad arriesgan su vida en el cumplimiento de su deber, a fin de garantizar la paz en Tamaulipas.

Manifestó que con esta acción legislativa, promovida por el titular del Ejecutivo Estatal, se cumple con el propósito de actualizar la política de justicia social y se contribuye a su fortalecimiento.

Por último, le comparto que, en cumplimiento al Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Rector Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ rindió un informe financiero al Honorable Patronato Universitario.

Lo anterior se llevó a cabo en la Reunión No. 109 del órgano colegiado de esta casa de estudios, que se desarrolló en la modalidad a distancia desde el salón ejecutivo del Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria.

Desde sus respectivas sedes, participaron por la videoconferencia los integrantes del Patronato Universitario, el Ing. ARTURO GARZA URIBE, de Matamoros; de Nuevo Laredo, el C.P. GLAFIRO MONTEMAYOR QUINTANILLA; de Ciudad Victoria, Don CARLOS DIEZ GUTIÉRREZ COLEMAN; y de Tampico, el C.P. SALVADOR SALAZAR HERRERA.

En este marco, el Rector presentó al cuerpo colegiado los estados financieros al cierre del ejercicio 2019; y los estados financieros correspondientes al 31 de marzo del presente año.

En su intervención, destacó las medidas que ha puesto en marcha la UAT para continuar los programas y servicios educativos durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, en donde se implementó un plan académico-tecnológico que tiene como objetivo proteger la salud de toda la comunidad universitaria.

Por el Patronato presidió la reunión por la vía virtual Don ARTURO GARZA URIBE, quien reconoció el esfuerzo de la Universidad para continuar ante el impacto de la pandemia a nivel nacional e internacional, tras refrendar el compromiso de contribuir en la planeación de estrategias para que la máxima casa de estudios siga avanzando por el camino del éxito.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.