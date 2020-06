No hay otra explicación, buena parte de la población mexicana, me hace recordar el corrido de Gabino Barrera, interpretado magistralmente por Antonio Aguilar: “Gabino Barrera no entendía razones/andando en la borrachera”. Entiendo, creo que todos, que la población mexicana, ni la tamaulipeca, no anda en la borrachera, pero eso sí, no entiende razones.

Lo dijo desde un principio AMLO: si es necesario, regresamos al aislamiento social. Y efectivamente, los hechos así lo están demostrando en el inicio de la reactivación gradual de la economía. Se relajaron las restricciones y, la gente, también se relajó… pensaron como bien decía AMLO, que ya estaba domada la pandemia, y nada: las cifras, tanto nacionales como estatales, dicen lo contrario.

PERDER LA CALMA.

Hace días Marisa Avilés posteo: palabras más, palabras menos, que hay que aguantar, para anunciar que su vecina se había suicidado. Y efectivamente, en la edición del domingo, un periódico capitalino hizo un recuento de los suicidios que se han dado en plena pandemia. Sea o no por la crisis de salud, el hecho ahí está, es real y significa que se pierde el sentido de vida.

Los momentos de crisis, tanto personales como sociales, el factor básico es la fortaleza, la fuerza de voluntad, para aguantar la tensión y salir adelante. En un grupo de whatapp, un amigo sentencio: no debemos tener miedo. Y es cierto, pero no tener miedo, no significa actuar de manera irresponsable, es necesario en todo caso la prudencia y la responsabilidad.

SENTIDO DE VIDA.

Viktor Frankl escribió el libro “El hombre en busca del sentido”. Es su relato, su experiencia, en los campos de concentración nazi. Describe todo lo que padeció: hambre, frio y brutalidades. Sin embargo sobrevivió, convencido de que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. Y de ahí nace la capacidad humana para trascender las dificultades y descubrir la verdad profunda que orienta y da sentido a nuestra vida.

Esa es la cuestión: ¿Qué da sentido a nuestra vida? Encontrar la respuesta a la pregunta, nos debe llevar, ineludiblemente, a pensar en la vida, a fortalecer nuestro ánimo de vivir… no puedo, ni debo, eso pienso yo, dejarme morir por fatalismo, por pesimismo. Y la única manera de hacerlo, es olvidarnos de José Alfredo Jiménez con eso de que la vida no vale nada, ni tenemos que ser como Gabino Barrera: hay que entender razones, ser responsables en lo personal y en lo social.

PSICOLOGIA DEL MEXICANO.

La pandemia del covid-19 ha mostrado como es el mexicano. Es un ser adicto, por decir, a las bebidas embriagantes, lo vimos una y otra vez con los videos de cómo, ante la escases, fue capaz de pagar un sobreprecio, hacer filas; pero también, el mexicano, es religioso: una y otra vez vimos en la tv imágenes y reportajes de cómo, en las iglesias, ante la pregunta ¿Por qué no usa cubre bocas?, respondían: mi fe me protege, así de simple.

Me pregunto, ¿es valiente o irresponsable? Si, valiente o irresponsable, porque se atreve a desafiar el aislamiento social, a no cumplir ni respetar las restricciones y protocolos establecidos por las autoridades de salud. Se molestan porque, en algunos establecimientos, para atenderlos les piden que usen cubrebocas… patalean, amenazan y hasta golpean al empleado que los atiende.

Esa es la cuestión: observo, soy testigo, de que buena parte de la población es responsable, atiende y promueve las indicaciones sanitarias… pero otra, no sé si minoritaria o mayoritaria, ahí está, desafiando al covid-19, a la autoridad, buscando emular a Gabino Barrera: que no entendía razones, andando en la borrachera. ¿Qué significara, para ellos, la vida?