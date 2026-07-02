1.- Más de 30 instituciones de educación superior de la zona noreste del país participaron en el ciclo de webinarios denominado “Tutoría con Sentido; Charlas de Salud Mental Universitaria”, al que asistió en representación del Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas DÁMASO ANAYA ALVARADO, la secretaria académica de la máxima casa de estudios, ROSA ISSEL ACOSTA GONZÁLEZ.

Especialistas de la UAT, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Coahuila impartieron conferencias sobre los principales retos de la salud mental en las universidades.

Entre los ponentes destacaron LORENA ALICIA MEDINA LÓPEZ, quien habló sobre los desafíos de la salud mental en las tutorías; RAÚL MORALES VILLEGAS, con una ponencia sobre el acompañamiento a estudiantes neurodivergentes; y KARLA PATRICIA VALDÉS GARCÍA, quien expuso estrategias para la detección, atención y prevención del suicidio en entornos educativos.

2.- Este viernes ALEJANDRO MONTOYA y MARIA LUISA RODRÍGUEZ FLORES, rendirán protesta como presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI.

La toma de protesta se llevará a cabo en el edificio de lo que fue la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas, conocida también como la CNC.

No es ninguna novedad, toda vez que ALEJANDRO es un cuadro que, desde que ingresó al PRI se ha mantenido en tareas del partido, figurando como candidato a la presidencia municipal de Victoria, puesto al que seguramente volverá a aspirar en la contienda del 2027, porque no hay más.

Y es que la soberbia como lo sobrado como anda el presidente del CDE del Revolucionario Institucional BRUNO DÍAZ LARA, todo parece indicar que el Partido irá solo y no en coalición con alguno otro organismo político.

Por el contrario, a BRUNO le empezó a preocupar la incorporación de los dos nuevos partidos políticos, es decir Somos México y PAZ, que postularán candidatos a alcalde y diputado local.

La preocupación estriba, en que al haber ocho y no seis partidos políticos como hasta antes del uno de julio, será más complicado al PRI obtener el tres por ciento de la votación para conservar la acreditación en Tamaulipas, al pulverizarse el voto de la población en la próxima elección.

Lo malo de todo, es que por tratarse de la primera elección, los dos partidos de reciente creación, Somos México y PAZ, no se pueden aliar o convenir una alianza con otros, de tal manera que su participación debe ser sola y con candidatos propios. EN FIN. [email protected]