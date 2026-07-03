El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, expresó su inconformidad ante la posible modificación del horario del partido ante Inglaterra. La decisión atribuida a la FIFA generó molestia por el impacto en la recuperación de los jugadores.

Ciudad de México.— La polémica volvió a rodear la preparación de la Selección Mexicana tras la posible modificación del horario del partido amistoso frente a Inglaterra, situación que provocó una fuerte reacción del director técnico del combinado nacional, Javier Aguirre.

El encuentro, originalmente programado para disputarse por la tarde, podría ser adelantado a las 12:00 del día, lo que ha generado preocupación en el cuerpo técnico debido a las condiciones de preparación y recuperación de los jugadores.

Aguirre señaló que un cambio de este tipo afecta directamente la planificación física del equipo, especialmente en el manejo de futbolistas que llegan con molestias o cargas de trabajo acumuladas.

El estratega considera que modificar el horario tan cerca del compromiso altera rutinas establecidas y limita los tiempos adecuados de recuperación previo al encuentro internacional.

La eventual modificación del partido estaría relacionada con ajustes logísticos del calendario internacional, bajo la supervisión de la FIFA, organismo encargado de la organización de competencias y partidos oficiales a nivel mundial.

El técnico mexicano expresó su inconformidad de manera directa, dejando ver su frustración por lo que considera una decisión que afecta la preparación deportiva del equipo nacional.

De acuerdo con su postura, este tipo de ajustes impactan no solo en el rendimiento físico, sino también en la estrategia planteada para enfrentar a selecciones de alto nivel competitivo como Inglaterra.

El duelo forma parte del proceso de preparación de la Selección Mexicana de cara a la próxima Copa del Mundo, donde el equipo busca consolidar su funcionamiento táctico y físico frente a rivales de primer nivel.

El encuentro contra la selección inglesa es considerado uno de los más exigentes dentro del calendario de preparación, por lo que cualquier modificación logística adquiere relevancia en el entorno del equipo.

Mientras se define de manera oficial el horario del partido, el cuerpo técnico mexicano mantiene su postura de buscar condiciones óptimas para el rendimiento del equipo, en una etapa clave rumbo a la máxima competencia del fútbol internacional.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas