Conoce más sobre esta carrera de Comercio Internacional que tiene alto impacto en sectores clave de la sociedad y convierte a sus egresados en líderes con visión global

Un profesional en Comercio Internacional es un líder global capaz de impulsar a las empresas hacia nuevos mercados y horizontes. Estos especialistas gestionan transacciones internacionales bajo estándares de calidad, supervisan procesos en agencias aduanales y optimizan cadenas de suministro para asegurar operaciones eficientes y rentables.

Por ello, la Licenciatura en Comercio Internacional se posiciona con gran futuro debido a su alto impacto en sectores clave de la economía global, evidenciado en que el 96% de los egresados obtiene empleo en menos de un año.

Comercio Internacional

El Comercio Internacional constituye una disciplina estratégica que abarca la gestión de operaciones comerciales globales e intercambio de bienes y servicios entre naciones. Esta área se enfoca en el dominio de la normatividad del comercio exterior, la logística y la política comercial internacional.

Por ejemplo, la Licenciatura en Comercio Internacional en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) se cursa en modalidad presencial durante 8 semestres.

El programa forma líderes mediante una combinación de certificaciones progresivas y visión global, permitiendo a los alumnos especializarse en Normatividad del Comercio Exterior o Comercio Internacional.

Desde el primer año, los estudiantes desarrollan habilidades prácticas al participar en proyectos reales y vincularse con organismos especializados del sector. El plan de estudios es integral, incluyendo desde fundamentos de contabilidad y mercadotecnia hasta proyectos de exportación y derecho internacional.

Oportunidades profesionales

Un egresado de Comercio Internacional dispone de un amplio campo laboral que incluye departamentos de comercio exterior en empresas nacionales e internacionales, ocupando altos cargos directivos.

También pueden laborar en agencias aduanales supervisando procesos de importación y exportación, garantizando cumplimiento regulatorio de las transacciones internacionales.

También, las empresas de logística y distribución constituyen otro campo importante, donde optimizan la cadena de suministro global.

Adicionalmente, los egresados pueden desarrollar emprendimientos propios a través de modelos de start-up y consultoría en proyectos de exportación, generando oportunidades de negocio independiente.

Beneficios de estudiar en la UAG

Estudiar la Licenciatura en Comercio Internacional en la UAG te ofrece ventajas de nivel internacional. El programa cuenta con alianza de la Thunderbird School of Global Management, de Arizona State University (ASU), la #1 del mundo en Comercio Internaciona. Gracias a esta alianza podrás acelerar hasta el 40% de su maestría durante la licenciatura y obtener un doble grado con ASU.

La carrera cuenta con acreditaciones de CONACI y ACBSP, mientras que la UAG ha sido galardonada con el Premio Nacional de Exportación.

El modelo práctico incluye el uso del Laboratorio de Finanzas Santander y programas de vinculación directa con el sector productivo desde el inicio de la carrera, garantizando experiencia real desde el primer semestre.

¡Inicia tu camino como líder global!

Si deseas formar parte de una licenciatura con reconocimiento internacional y oportunidades laborales comprobadas, la UAG te invita a conocer el programa de Comercio Internacional.

Con alianzas estratégicas, certificaciones de valor, y un modelo educativo orientado a la práctica, la Autónoma de Guadalajara te ofrece la formación que el mercado global requiere. Visita el sitio web de la institución, conoce el plan de estudios completo, requisitos de admisión y opciones de becas.

¡Comienza tu transformación como profesional en Comercio Internacional!