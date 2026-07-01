Matamoros, Tamaulipas.Julio 01 de 2026 – En representación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el subsecretario de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, asistió al protocolo de hundimiento del Ex-Buque ARM Ortega, activo dado de baja de la Armada de México y donado al Gobierno del Estado para integrarse al proyecto de arrecifes artificiales en el Golfo de México.

Con esta acción, el Ex-Buque ARM Ortega se convierte en el cuarto de los nueve artefactos navales que conformarán este proyecto arrecifal artificial, ubicado frente a las costas de Matamoros, iniciativa que busca fortalecer la productividad pesquera, favorecer la biodiversidad marina y promover la conservación de los ecosistemas marinos.

El subsecretario Jorge de Jesús Montagner Mendoza acudió al evento en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, refrendando el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con el desarrollo sustentable del sector pesquero y acuícola.

Esta estrategia ambiental es resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya. Forma parte de las acciones orientadas a fortalecer las pesquerías marinas, ampliar las áreas de refugio y reproducción de diversas especies, y contribuir a las medidas de conservación y ordenamiento pesquero establecidas en el marco de los acuerdos binacionales que impulsa el Ejecutivo Federal con el país vecino del norte.

Con proyectos como este, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan el desarrollo sostenible de las comunidades pesqueras, protejan los recursos naturales y generen beneficios económicos y ambientales para las presentes y futuras generaciones.