La secretaria de Economía del Gobierno del Estado NINFA CANTÚ DEÁNDAR se hizo a un lado y, de manera anticipada, se auto descartó para ir en busca de la candidatura a la presidencia municipal de Nuevo Laredo.

En pocas palabras, dejó entrever que la política no es lo suyo y prefiere su cargo en la administración pública estatal, que le ha permitido viajar por el extranjero y, supuestamente, promover las ventajas competitivas que tiene la entidad para el desarrollo y la llegada de nuevas inversiones.

Sin embargo, la administración estatal no se detiene y todo parece indicar que NINFA CANTÚ no cumplirá con la encomienda de aterrizar proyectos estratégicos encomendados, que detonen zonas o regiones, entre estos, el denominado puerto seco para Ciudad Victoria.

A casi dos años de que concluya este gobierno, uno de los principales proyectos estratégicos impulsados por el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, como lo es el puerto seco, sigue siendo solamente un predio y NINFA no ha mostrado interés en la terminal intermodal de mercancías.

Y aun cuando en repetidas ocasiones NINFA CANTÚ se ha comprometido a dar a conocer los pormenores de esta importante obra de desarrollo para Victoria, simple y sencillamente ha dejado los rayones porque no ha cumplido.

Y aunque podrá decir que la inversión extranjera directa sigue creciendo, generando empleo y desarrollo, en el terreno de las realidades no se observa.

Quizá por ello, NINFA se auto descarta como candidata a la presidencia de su natal Nuevo Laredo, población fronteriza donde siguen surgiendo mujeres y varones interesados en gobernar el municipio que mayores recursos dispone para cumplir toda clase de demandas de la población.

De los más recientes que han mostrado interés, surgió el nombre del presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Transportistas de Carga Nuevo Laredo, PEDRO LOZANO MARTÍNEZ como uno de los perfiles con mayor proyección política rumbo al proceso interno de Morena para definir las coordinaciones estatales de los Comités en Defensa de la Transformación.

También levantó la mano GABY REGALADO, la diputada local, a quien también le interesa participar en la interna por la candidatura a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, a sabiendas de que el género podría ser uno de sus impedimentos, si se toma en cuenta que hoy en día, es una mujer la alcaldesa de esa población.

Por último, circuló la versión – sin confirmación oficial – de que la doctora ADRIANA MARCELA HERNÁNDEZ dejará su cargo en la Secretaría de Salud y en su lugar llegará el doctor RICARDO GUERRERO.EN FIN. [email protected]