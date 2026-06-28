Un grupo de personas cerró la circulación sobre la carretera Victoria–Monterrey, a la altura del municipio de Hidalgo, para exigir la liberación de Octavio Leal Moncada. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre las detenciones.

Hidalgo, Tamaulipas.- La circulación sobre la carretera federal Victoria–Monterrey, a la altura del municipio de Hidalgo, se vio afectada este fin de semana debido a un bloqueo realizado por un grupo de personas que exige la liberación de Octavio Leal Moncada.

De acuerdo con los primeros reportes, la manifestación inició después de que trascendiera la detención de Leal Moncada. De manera extraoficial también se informó sobre el arresto de Octavio Leal, identificado como hijo del primero y esposo de la influencer regiomontana Andy Benavides.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad estatal o federal había emitido un comunicado oficial para confirmar las detenciones o informar sobre los motivos de las mismas.

Mientras tanto, automovilistas que transitan por esta importante vía de comunicación enfrentan afectaciones en la circulación, por lo que se recomienda extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y, de ser posible, utilizar rutas alternas.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información oficial sobre estos hechos.