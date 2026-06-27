Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 27 de 2026- Con el propósito de fortalecer la coordinación institucional para prevenir y erradicar el trabajo infantil, así como garantizar la protección de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en el Estado de Tamaulipas (CITI).

Siguiendo las instrucciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, durante la sesión se impulsaron acuerdos orientados al diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas que contribuyan a salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante la colaboración entre las dependencias estatales que integran esta comisión.

Como parte del orden del día, las y los integrantes analizaron y aprobaron diversos acuerdos estratégicos, entre ellos la designación de la Secretaría Técnica de la Comisión, las Normas de Organización y Funcionamiento de la CITI, la creación de un grupo de trabajo encargado de elaborar un diagnóstico sobre la situación del trabajo infantil en la entidad y la aprobación del calendario de actividades correspondiente al presente año.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reafirmó su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional para proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, en concordancia con la política social del gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La sesión fue encabezada por Erick Ortiz González, director general de Inspección y Previsión Social y presidente suplente de la Comisión. Enrique Garza Tamez, director general de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales; Alejandra Félix Ramos, subsecretaria de Fortalecimiento y Participación Social; Carlos Iván Tovar Hernández, director de Vinculación Regional de la Secretaría de Economía; Luis Enrique Hernández Lajas, asesor técnico pedagógico de la Secretaría de Educación; Alma Ramona Sánchez Rodríguez, coordinadora estatal del Programa Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes; Javier Carreón Urbina, de la Dirección de Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública; y Astrid Lorena Pazzi Martínez, procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema DIF Tamaulipas.

Asimismo, asistieron Brenda Selene Barrón Ramírez, secretaria de Relaciones Públicas del Sindicato Unido de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Organismos Públicos Descentralizados, como invitada permanente, así como Iveth Salazar Márquez, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Eugenia Zuñiga Castillo, jefa del Departamento de Vinculación y Participación del SIPINNA Tamaulipas; y Herleny Lizet Tamez Mata, titular de la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil, como invitadas especiales.