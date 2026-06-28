Provenientes de diversas carreras, los recién egresados fueron reconocidos por su destacado resultado en el Examen General para el Egreso de Licenciatura

Como un reconocimiento a su esfuerzo y perseveración en el estudio, 133 egresados de diversas carreras y campus de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) recibieron el Premio CENEVAL a la Excelencia EGEL.

Este reconocimiento se entrega por sus resultados sobresalientes en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), lo que reafirma la calidad académica de la institución.

La ceremonia oficial se realizó en Cancún, Quintana Roo, donde una parte de los recién egresados de la UAG recibieron su reconocimiento.

¿Qué es CENEVAL y la prueba EGEL?

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) es una asociación civil sin fines de lucro en México. Su actividad principal es diseñar y aplicar exámenes estandarizados para evaluar conocimientos, habilidades y competencias académicas en distintos niveles educativos.

El Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) es un instrumento diseñado para evaluar de manera integral los conocimientos y las habilidades indispensables en los recién egresados de licenciatura.

Se conforma por dos secciones: una disciplinar y otra transversal, enfocada en el desarrollo de competencias en lenguaje y comunicación.

Medicina, de las más altas

De la UAG fueron 133 egresados los reconocidos, entre los Campus de Guadalajara y Tabasco, principalmente de la carrera de Médico Cirujano. Estos fueron el número de egresados reconocidos por carrera.

La Gobernadora del Estado de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa y la Directora general del CENEVAL, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, encabezaron la ceremonia de entrega del premio y compartieron diversos mensajes a los reconocidos.

La Gobernadora de la entidad destacó que este reconocimiento representa excelencia, disciplina, perseverancia y preparación académica.

Por su parte, la Directora General del CENEVAL, reconoció el esfuerzo de cada uno de los ganadores de este reconocimiento lograron llegara este nivel por su perseverancia.

“El premio que van a recibir, solamente lo han recibido a lo largo de estos 32 años, 72 mil personas, de 456 instituciones educativas y más de mil 150 campus en todo el país; solo el 4 por ciento de todos los que hicieron el examen tienen el premio CENEVAL, lo que los hace sobresalientes en todos los ámbitos”.

Con este logro de sus egresados, la universidad celebra la UAG continúa demostrando su alto nivel como una institución educativa innovadora de clase mundial.