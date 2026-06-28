La visita tuvo la finalidad de buscar nuevas oportunidades de colaboración entre las dos instituciones

Un grupo de ejecutivos de la firma multinacional Hewlett Packard Enterprise (HPE) visitó la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) para estrechar lazos y buscar nuevas oportunidades de colaboración.

La reunión estuvo encabezada por Phil Mottram, HPE Executive Vice President & Chief Sales Officer, y el Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector académico y de Ciencias de la Salud de la UAG.

Entre las posibles oportunidades de colaboración planteadas se encuentra la participación de la firma en los laboratorios y contenidos académicos de la institución; además de contribuir al desarrollo del proyecto de Inteligencia Artificial en la UAG.

El Ing. Rodolfo del Castillo Escobedo, Director de Transformación Digital de la UAG, explicó que actualmente HPE colabora con la institución a través de diferentes Hackathones y que el sistema de telecomunicaciones ARUBA, desarrollado por la firma multinacional, se utiliza en la Universidad.

Para el Directivo universitario, este acercamiento con los directivos de HPE coloca a la institución como un referente por la colaboración con una de las firmas tecnológicas más importantes del Mundo.

“Esta reunión nos posiciona como caso de éxito a nivel nacional e internacional, refuerza el apoyo del fabricante para cualquier evento, incidente o necesidad que tengamos para cubrir y abre las puertas a colaboraciones académicas, laborales y comerciales”, afirmó.

Luego de esta reunión, se tiene contemplado que próximamente se realicen nuevas visitas para impulsar y poner en marcha la colaboración.

Por parte de HPE también asistieron:

Gustavo Gómez, Mexico Managing Director.

Max Santiago, Networking Director.

Scott Wiest, CTO Global Sales.

Julio Enrique León, CEO Computación Interactiva.

Por parte de la UAG también estuvieron:

Mtro. José Humberto López Gómez, Secretario Académico de Fortalecimiento.

Mtro. Fernando Cinco Castellanos, Decano de Diseño, Ciencia y Tecnología.

Mtro. Javier Damián González Razo, Director de Alianzas Estratégicas y Responsabilidad Social.

Mtro. Humberto Gutiérrez Zamorano, Gerente de Infraestructura Digital y Ciberseguridad.

Mtra. Lucía Vega, Directora de la Licenciatura en Ciencia de Datos.

De esta manera, la UAG reafirma su compromiso de colaborar con la industria y empresas de talla mundial para ofrecer a sus estudiantes una formación con visión global.