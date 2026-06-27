Antiguo Morelos, Tamaulipas. Junio 27 de 2026– Buscando fortalecer la educación ambiental y fomentar la cultura forestal desde la niñez, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno Municipal de Antiguo Morelos, llevó a cabo el Taller de Educación Ambiental y Forestal en la Escuela Primaria “Niños Héroes”.

Atendiendo las indicaciones del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, la directora de Fomento Forestal, Celene Ramírez García, informó que esta actividad educativa contó con la participación de 180 alumnas y alumnos de primero a sexto grado, quienes recibieron una plática sobre la importancia de los árboles, la conservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente.

Como parte del taller, la dependencia estatal realizó la donación de 200 plantas de especies como almendro, níspero, pata de vaca, encino rojo, canelo, palma, encino roble y framboyán. Estas plantas fueron utilizadas para realizar una jornada de reforestación dentro de la institución educativa y también se entregaron a padres de familia asistentes al evento, con el propósito de promover la participación de niñas, niños y familias en el cuidado del entorno y la recuperación de áreas verdes.

Además de las actividades de reforestación, se desarrollaron dinámicas didácticas para reforzar el aprendizaje de los estudiantes. Las y los alumnos de primer grado participaron en el juego de “Serpientes y Escaleras Ambiental”, mientras que los estudiantes de segundo a sexto grado participaron en la “Lotería Forestal”, recibiendo materiales didácticos como reconocimiento a su entusiasmo y participación.

El Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, continúa fortaleciendo su compromiso con la educación ambiental, impulsando acciones que fomentan la formación de nuevas generaciones con mayor conciencia sobre la protección de los recursos naturales y la construcción de un futuro sustentable.