La Fiscalía Anticorrupción presentó cargos contra una exsecretaria estatal por presuntas irregularidades en contratos de adquisición de apoyos alimentarios que superarían los 985 millones de pesos. La defensa buscó limitar la difusión del proceso, pero la jueza mantuvo la audiencia pública bajo restricciones específicas.

La exsecretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, identificada como YAC, quedó vinculada a un proceso judicial tras una audiencia inicial en la que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó acusaciones relacionadas con presuntas anomalías en compras de despensas realizadas durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Durante la diligencia, la autoridad ministerial expuso una serie de señalamientos por posibles irregularidades en procedimientos de adquisición de paquetes alimentarios destinados al programa Bienestar Alimentario, operaciones que, de acuerdo con la acusación, representarían montos millonarios para el erario estatal.

Antes de la formulación de cargos, la defensa de la exfuncionaria solicitó que la audiencia se realizara de manera privada y pidió limitar la publicación de información relacionada con la imputada.

El argumento presentado fue la existencia de una protección judicial sobre determinados datos personales, derivada de un amparo promovido ante un Juzgado de Distrito.

Sin embargo, la jueza determinó que dicha protección no implicaba cerrar completamente la audiencia ni impedir la cobertura del proceso, por lo que permitió el acceso público con restricciones únicamente para información considerada sensible.

Durante la presentación de la imputación, la Fiscalía Anticorrupción detalló ocho hechos que atribuye a la exfuncionaria, relacionados con presuntas compras realizadas mediante adjudicación directa.

Entre los señalamientos destacan adquisiciones de millones de despensas para programas sociales, una de ellas por aproximadamente 2.4 millones de paquetes alimentarios con un valor cercano a los 600 millones de pesos.

También se mencionó otra operación por alrededor de 1.49 millones de despensas, con un monto estimado superior a los 385 millones de pesos.

En conjunto, la Fiscalía sostiene que las operaciones representarían más de 3.8 millones de despensas adquiridas por una cantidad que supera los 985 millones de pesos.

La acusación señala que los procedimientos utilizados presuntamente no correspondían con los montos involucrados, debido a que se habrían realizado mediante adjudicaciones directas pese a que los límites establecidos para ese mecanismo serían inferiores.

Tras conocer la imputación, la exsecretaria solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica.

La audiencia continuará el próximo 1 de julio de 2026, fecha en la que el órgano jurisdiccional determinará los siguientes pasos dentro del proceso.

La jueza también advirtió que la imputada deberá acudir a la nueva cita judicial, pues de no hacerlo podrían aplicarse medidas adicionales conforme a la legislación vigente.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó imponer prisión preventiva justificada como medida cautelar, al considerar los elementos expuestos dentro de la investigación.

La autoridad indicó además que los delitos atribuidos podrían alcanzar penas importantes de comprobarse responsabilidad, tomando en cuenta la cantidad de hechos señalados en la carpeta de investigación.

Al salir de la audiencia, YAC afirmó que mantiene confianza en las instituciones y aseguró que continuará participando en las etapas legales correspondientes.

La exservidora pública sostuvo que ha enfrentado los señalamientos de manera abierta y negó haber buscado evadir la atención pública.

No obstante, durante la audiencia su defensa había solicitado limitar la presencia de medios y la difusión de información del caso, petición que finalmente fue parcialmente rechazada por la autoridad judicial.

El proceso continuará en los próximos días, mientras la autoridad analiza los argumentos de ambas partes y define la situación jurídica de la exfuncionaria estatal.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas