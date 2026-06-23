De la noche a la mañana, le ha brotado el moralismo al CEN azul. Disfrazan su actitud de falsos escrúpulos, pero lo que hay en el fondo, es una abierta represión, y cacería de brujas contra todo lo que le obstaculice el camino del cacicazgo cabecista en el PAN tamaulipeco.

Esta aberrante mojigatería mostrada por el CEN del PAN y sus liderazgos formales y de facto (Jorge Romero y Marko Cortés) se pone en entredicho, cuando han permitido que CV ocupe cargos de alto nivel en su partido, a pesar de que es considerado como un transgresor de la ley, por las máximas instituciones de la justicia mexicana.

Veamos cuales son los más recientes trascendidos azules:

Por obra y gracia de la cúpula de Acción Nacional en el país, controlada tras bambalinas por Marko Cortés, (y su marcada influencia sobre su sucesor Jorge Romero), los órganos internos correspondientes, podrían proceder a la anulación de la planilla encabezada por Cesar El Truco Verastegui, y Gloria Garza.

Lo anterior podría concretarse por la vía de la llamada Comisión Permanente, misma que estatutariamente tiene la facultad de intervenir, cuando se requiere garantizar que los candidatos cumplan con los requisitos de elegibilidad, apegados a reglamentos internos.

Lo anterior obedece al guion dictado desde Texas por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien de esta manera se deshace a la malagueña de quien fuera su lugarteniente y pararrayos político, en el sexenio 2016-2022.

La maniobra que se ve venir en el PAN tamaulipeco, operada desde las oficinas centrales del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, ya está muy perfilada, a favor de mantener contra viento y marea, el cacicazgo del clan vacuno en Tamaulipas.

¿Historias de esa estrecha relación entre Marko, Jorge Romero y Cabeza, que ha generado especulaciones sobre una presunta beca de apoyos millonarios, a favor de quienes actualmente controlan el CEN del PAN?

En su momento Jorge Romero le otorgó a Cabeza nombramientos partidistas en USA para blindarlo políticamente. Pero además, durante su dirigencia, Marko Cortés lo sembró en el primer lugar de una diputación plurinominal, sin importarle que su protegido estaba acusado formalmente por la justicia federal del país. Como es de suponer, dicho regalito fue impugnado y echado abajo por las autoridades electorales en la materia.

Conclusión:

Los antecedentes de una alianza pervertida por las sospechas de billetazos de alto vuelo, entre CV, Marko y Romero, siguen más vivas que nunca. Todo ello para efectos de documentar un apoyo incondicional, hacia el maximato político del grupo cabecista en el estado.

——-EL NUEVO GIMNASIO DEL TECNOLOGICO VICTORIA: SALTO CUALITATIVO EN EDUCACIÓN SUPERIOR—

De la mayor importancia la reciente inauguración del gimnasio del Instituto Tecnológico Regional en ciudad Victoria.

—Estamos determinados a entrarle de lleno al salto tecnológico. Hice el compromiso de construir y equipar esta obra en la que hoy nos reunimos. Hoy con este vigor de medio siglo de desarrollo institucional seguimos impulsando la innovación para llevar a Tamaulipas a la vanguardia. Es un honor de estar viendo nuevas generaciones de jóvenes que se incorporan a la dinámica de una sociedad con un impulso de desarrollo y humanismo, dijo el gobernador AVA.

———DESTACA GATTAS CIEN POR CIENTO EN RECOLECCIÓN DE BASURA-

El alcalde de Victoria Lalo Gattas felicitó a Marco Antonio Cantú Mercado, mismo que duerme en un campamento para estar mucho más cercano a los operadores de la recolección de basura. Después de treinta días de esfuerzos, el actual titular de esta dependencia municipal , ha logrado establecer un récord en el cumplimiento de su tarea, elevando al cien por ciento la recolección de deshechos en esta capital del estado. Todos estos logros que hoy valora mucho la comuna victorense, se están dando gracias al gran apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, reconoció el Presidente Municipal capitalino Eduardo Gattas Báez.

—-Victoria estoy seguro que está contenta, por la manera como estás haciendo las cosas, le dijo Gattas a su nuevo Secretario de Servicios Públicos en esta capital.