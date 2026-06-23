Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de mejorar las habilidades de interacción, fortalecer el ambiente laboral y brindar una atención más eficiente dentro del Sistema Penitenciario, personal administrativo de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) participó en el taller “Comunicación Efectiva y Asertiva”.

La capacitación fue impartida por el conferencista Carlos Picasso, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas (STPST), y contó con la participación de 35 integrantes del área administrativa de la subsecretaría.

Durante el curso, las y los servidores públicos recibieron herramientas orientadas a fortalecer la comunicación interna, mejorar la colaboración entre equipos de trabajo y favorecer procesos laborales más efectivos.

Estas acciones forman parte del trabajo interinstitucional entre ambas dependencias, mediante el cual se desarrollan capacitaciones periódicas enfocadas en el crecimiento profesional del personal y en la mejora continua de los servicios que se ofrecen a la población.

La SSPT destacó que, a través de la coordinación y suma de esfuerzos, se mantiene el fortalecimiento del Sistema Penitenciario estatal y de las estrategias encaminadas a la reinserción social.