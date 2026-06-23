Villagrán, Tamaulipas.- Un accidente carretero registrado sobre la vía federal 85 Victoria-Monterrey dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad, luego de que el vehículo en el que viajaban terminara volcado a la altura del kilómetro 113.

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero atendieron el reporte durante recorridos de seguridad y vigilancia, localizando la unidad siniestrada sobre el acotamiento en el tramo cercano al rancho El Conejo, con dirección de norte a sur.

Tras el percance, cuerpos de emergencia acudieron al sitio y personal médico del municipio de Villagrán realizó la valoración de los ocupantes, determinando su traslado al Hospital del municipio de Hidalgo para recibir atención especializada.

Durante las labores de auxilio, agentes de la Guardia Estatal implementaron acciones de abanderamiento y prevención para evitar otro accidente en la zona.

Autoridades informaron que el vehículo quedó fuera de la superficie de rodamiento, por lo que no se registraron afectaciones a la circulación vehicular.