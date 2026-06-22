Experto enseña cómo brindar el mejor servicio hospitalario en una conferencia para los alumnos de la carrera de Negocios Turísticos de la UAG

Paco Muro, Director de FM training, certificado por “Service Quality Institute” ofreció una plática titulada “Servicio que vende” edición mundialista, en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

A esta charla asistieron alumnos de la Licenciatura en Negocios Turísticos de la UAG y expertos del turismo.

Durante la conferencia se exploraron temas como técnicas avanzadas de servicio a cliente, herramientas para brindar experiencias inolvidables y estrategias para convertir servicio en ventas.

La charla se centró en cómo conocer al cliente y sus necesidades para brindarle la mejor experiencia no solo en lo material sino en lo emocional.

El ponente dio una serie de consejos basados en su propia experiencia sobre cómo ganarse al cliente, crear un mindset y actualizarlo para seguir cumpliendo con las expectativas.

Además, Paco Muro Destacó que el objetivo de la estrategia es hacer que el cliente se vaya más feliz de lo que llegó y que el personal debe elevar su nivel emocional al de los turistas para lograr la experiencia esperada.

Al cerrar la ponencia, se le otorgó un reconocimiento como agradecimiento por su participación

Sobre el ponente

Paco Muro es consultor, facilitador y speaker con más de 20 años de experiencia en posiciones directivas y gerenciales dentro de empresas transnacionales (Walmart, AT&T, Nextel, Credomatic, GNP) habiendo liderado áreas clave como Comercial, Atención a Clientes, Operaciones y Call Center. Su trayectoria combina dirección estratégica, liderazgo de equipos y ejecución orientada a resultados sostenibles.

Desde hace 15 años se dedica a la capacitación, consultoría y mentoring ejecutivo, acompañando a líderes y organizaciones en procesos de transformación cultural, desarrollo de talento y fortalecimiento del liderazgo humano. Es fundador de FM Training,

firma que se distingue por integrar experiencia real de negocio, enfoque práctico y una profunda convicción en que las personas son el eje de las organizaciones que prosperan. Director del Programa de Inmersión Directiva dirigido a emprendedores y líderes empresariales.