La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas obtuvo una condena contra Antonio “G” por un homicidio registrado en 2014 en la colonia Estero, municipio de Río Bravo.

La autoridad judicial determinó su responsabilidad tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Después de más de una década del hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó la obtención de una sentencia de 15 años de prisión contra Antonio “G”, declarado responsable del delito de homicidio calificado.

La resolución fue emitida por el Juez de Primera Instancia Penal, luego de que el Agente del Ministerio Público acreditara tanto la existencia del delito como la participación del ahora sentenciado en los hechos investigados.

De acuerdo con la información oficial, el caso corresponde a un homicidio ocurrido el 4 de febrero de 2014 en la colonia Estero, ubicada en el municipio de Río Bravo.

Durante el proceso, la representación social presentó los elementos necesarios para sustentar la acusación ante la autoridad judicial, lo que permitió establecer la responsabilidad penal de Antonio “G”.

Con la sentencia dictada, el responsable deberá cumplir una pena de 15 años de prisión conforme a la determinación del órgano jurisdiccional.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas señaló que continuará fortaleciendo las acciones de investigación y procuración de justicia para llevar ante los tribunales a quienes atenten contra la vida y seguridad de la población.

La institución destacó que este tipo de resoluciones forman parte del objetivo de garantizar justicia para las víctimas y sus familias, así como combatir la impunidad en delitos de alto impacto.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas