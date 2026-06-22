El espectáculo organizado por el Ayuntamiento generó opiniones divididas en redes sociales

Llera, Tamaulipas.- El festejo del Día del Padre organizado por el Gobierno Municipal de Llera, encabezado por el alcalde Moisés Borjón, desató una ola de comentarios y reacciones en redes sociales luego de que el evento incluyera la participación de la influencer victorense Lexy Beltrán, quien presentó un espectáculo que llamó la atención de decenas de asistentes.

Durante la celebración, realizada en un ring de lucha libre instalado para la ocasión, la influencer realizó dinámicas y concursos con los asistentes, además de ofrecer una presentación que rápidamente se volvió tema de conversación entre los habitantes del municipio.

Mientras muchos padres de familia expresaron su entusiasmo y agradecimiento por el festejo, algunas mujeres manifestaron su inconformidad en redes sociales al comparar el evento con la celebración del Día de las Madres.

Las críticas se centraron en que, según algunas usuarias, para el festejo del 10 de Mayo se presentó un espectáculo más tradicional, mientras que para los papás se optó por un show que consideraron más llamativo y atractivo para los asistentes.

Las opiniones se dividieron entre quienes defendieron la decisión del Ayuntamiento al considerar que se trató de una actividad recreativa para celebrar a los padres, y quienes señalaron que debería existir un trato similar en ambos festejos.

Las imágenes y videos del evento comenzaron a circular ampliamente en Facebook, donde usuarios continuaron debatiendo sobre la forma en que se organizan las celebraciones oficiales en el municipio.