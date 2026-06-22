El alcalde de Ciudad Victoria acudió de manera sorpresiva a un punto de revisión para verificar el actuar de los agentes durante el operativo.

Aseguró que habrá vigilancia permanente y acciones contra cualquier posible abuso o irregularidad denunciada por ciudadanos.

Ante las inconformidades ciudadanas relacionadas con el operativo antialcohol, el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, realizó una supervisión directa del procedimiento aplicado por elementos de Tránsito Municipal y advirtió que no permitirá actos de abuso o corrupción.

La noche del sábado, el edil acudió al punto de revisión instalado sobre la Calzada Luis Caballero, acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, con el objetivo de revisar la atención brindada a los conductores y verificar que el protocolo se aplicara correctamente.

Durante la inspección, Gattás Báez señaló que la administración municipal ha recibido reportes ciudadanos sobre presuntas irregularidades, por lo que decidió revisar personalmente el funcionamiento del operativo.

El alcalde indicó que, aunque la designación del titular de Tránsito Municipal corresponde a otra instancia por tratarse de la capital del estado, el gobierno municipal mantiene facultades para actuar ante posibles faltas cometidas por servidores públicos.

Explicó que, mediante los mecanismos internos correspondientes, se pueden tomar medidas contra elementos que incurran en conductas indebidas y dar vista a las autoridades competentes cuando exista alguna responsabilidad.

El presidente municipal anunció que mantendrá la supervisión de estos operativos en próximos fines de semana, con la participación de áreas como la Contraloría Municipal y organismos encargados de la protección de los derechos ciudadanos.

El objetivo, señaló, es que los puntos de revisión cumplan con su finalidad preventiva: reducir riesgos relacionados con el consumo de alcohol al conducir y proteger la integridad de la población.

Gattás Báez reiteró que los operativos deben desarrollarse bajo principios de legalidad, respeto y transparencia, garantizando un trato adecuado hacia los ciudadanos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas