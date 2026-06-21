La Policía Cibernética llevó actividades informativas a estudiantes de primaria para alertar sobre riesgos en internet y promover un uso seguro de las tecnologías.

La estrategia busca crear entornos escolares protegidos mediante la prevención y orientación a niñas, niños y adolescentes.

Con el objetivo de reforzar la seguridad digital entre estudiantes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas continúa con sus acciones preventivas en planteles educativos de Ciudad Victoria, mediante la campaña permanente contra delitos cibernéticos.

Personal de la Unidad de la Policía Cibernética, perteneciente a la Comisaría de Análisis e Inteligencia, realizó una jornada informativa en la Escuela Venustiano Carranza, ubicada en la colonia Constructora de Tamaulipas, donde participaron alumnos de quinto y sexto grado.

Durante el encuentro, especialistas compartieron información sobre los principales riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes al utilizar internet, redes sociales y dispositivos electrónicos.

Entre los temas abordados destacaron prácticas como grooming, sexting, ciberbullying y ciberacoso, con la finalidad de brindar herramientas a los estudiantes para identificar situaciones de peligro y actuar de manera responsable en los espacios digitales.

La actividad permitió generar un espacio de diálogo donde los alumnos pudieron expresar dudas y conocer medidas de protección para navegar de forma más segura.

La jornada se desarrolló con la participación de diversas áreas enfocadas en la protección y bienestar de la comunidad estudiantil, entre ellas la Dirección de Programas Transversales y Equidad de Género, la Subdirección de Programas para una Vida Saludable, así como la Coordinación de Seguridad Escolar y Protección Civil.

A través de estas acciones, la Fiscalía tamaulipeca busca fortalecer la cultura de prevención desde las aulas y acercar información útil a estudiantes, docentes y familias sobre los desafíos que representa el uso de nuevas tecnologías.

La institución destacó que continuará impulsando programas de proximidad social y prevención del delito para contribuir a espacios educativos más seguros para niñas, niños y adolescentes.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas