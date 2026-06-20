La cadena de tiendas de conveniencia prepara una nueva estrategia para fortalecer su negocio con una mayor oferta de café y alimentos preparados. Expertos señalan que el reto será conquistar el hábito diario de los consumidores mexicanos.

La batalla por el desayuno en México suma un nuevo competidor. Oxxo busca ampliar su presencia en el consumo diario de millones de personas con una estrategia enfocada en ofrecer café y alimentos que tradicionalmente se compran en puestos callejeros, panaderías y pequeños comercios.

La cadena de tiendas de conveniencia pretende dejar de depender únicamente de categorías como bebidas, botanas y productos de alta rotación, para convertirse en una alternativa para quienes buscan resolver la primera comida del día de manera rápida y accesible.

El director general de Fomento Económico Mexicano (Femsa), José Antonio Fernández Garza, explicó que la compañía observa una oportunidad importante en el crecimiento de su oferta de desayunos y café dentro de sus sucursales.

La estrategia contempla impulsar productos que puedan funcionar para diferentes momentos del día, especialmente en la mañana, con opciones que compitan por precio y practicidad frente a los negocios tradicionales.

Oxxo ya cuenta con experiencia en este segmento mediante sus barras de café Andatti y otras propuestas de alimentos preparados, pero ahora busca fortalecer esta categoría para generar mayor tráfico en sus tiendas.

Especialistas consideran que la estrategia tiene potencial debido al tamaño del mercado del desayuno en México, pero advierten que el desafío principal será lograr que los clientes incorporen a Oxxo dentro de sus rutinas diarias.

El especialista en marketing Edson Noyola señaló que la empresa necesita atraer nuevas ocasiones de consumo y no solo vender más productos a los mismos compradores.

La clave, explicó, no estaría únicamente en colocar alimentos en las tiendas, sino en lograr que los consumidores perciban a la cadena como una opción confiable para iniciar su día.

Uno de los retos para la compañía será mantener la misma calidad y disponibilidad en miles de establecimientos, ya que el manejo de alimentos preparados requiere procesos distintos a los productos tradicionales de conveniencia.

Analistas señalan que la consistencia en sabor, servicio, tiempos de entrega y precios será fundamental para competir con negocios locales que durante años han construido una relación cercana con sus clientes.

Además, Oxxo deberá diferenciarse frente a otros grandes comercios que también buscan captar el consumo de trabajadores y personas que necesitan soluciones rápidas de alimentación.

La nueva estrategia llega en un momento donde la empresa busca fortalecer el crecimiento de sus tiendas. De acuerdo con resultados recientes de Femsa, Oxxo México reportó avances en ventas, impulsados principalmente por un aumento en el gasto promedio por cliente.

Sin embargo, la compañía también busca incrementar el número de personas que visitan sus sucursales, por lo que alimentos y café representan una oportunidad para generar nuevas compras.

La apuesta apunta a transformar la tienda de conveniencia en un punto de consumo más completo: un lugar donde los clientes puedan adquirir desde productos básicos hasta una opción de desayuno antes de iniciar sus actividades.

Con esta estrategia, Oxxo entra a competir en un terreno dominado históricamente por pequeños comercios y vendedores tradicionales, donde la rapidez, el precio y la confianza del consumidor serán los factores decisivos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas