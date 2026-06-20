Representantes de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía acudirán a Brasil para concretar un acuerdo de cooperación con Petrobras. La alianza busca fortalecer la colaboración entre las dos empresas energéticas más importantes de América Latina.

México y Brasil darán un nuevo paso en materia energética con la firma de un convenio entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la petrolera brasileña Petrobras, luego de que autoridades mexicanas confirmaran el próximo viaje de funcionarios para formalizar el acuerdo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante la próxima semana un grupo de especialistas de Pemex y de la Secretaría de Energía (Sener) se trasladará a Brasil para concretar el mecanismo legal que permitirá ampliar la colaboración entre ambas compañías.

La alianza entre Pemex y Petrobras se ha desarrollado durante varios meses y busca establecer una relación de trabajo más cercana entre dos de las empresas petroleras más relevantes de la región.

De acuerdo con información relacionada con el proyecto, la colaboración podría abarcar actividades vinculadas con exploración y producción, así como posibles oportunidades en otros segmentos del sector energético.

El convenio representa un acercamiento entre dos países con una importante presencia en la industria petrolera latinoamericana y con retos compartidos en materia de producción, reservas y transición energética.

La empresa brasileña, con participación estatal y privada, mantiene una estrategia orientada a fortalecer sus reservas y evaluar oportunidades fuera de su mercado principal.

Dentro de ese contexto, la cooperación con Pemex podría abrir nuevas vías de intercambio técnico y operativo entre ambas compañías.

La firma del acuerdo forma parte de los esfuerzos por impulsar una mayor cooperación económica y energética entre México y Brasil, dos de las principales economías de América Latina.

Con la visita del equipo mexicano a territorio brasileño se espera avanzar en los detalles finales del convenio que definirá las áreas específicas de colaboración entre Pemex y Petrobras.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas