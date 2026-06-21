Cada día se vuelve necesario que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haga cambios en su gabinete, puesto que varios de sus más cercanos colaboradores en lugar de ayudarla, le complican aún más los conflictos sociales que hay en el país.

Entre estos colaboradores, sin duda se encuentra el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, ya que “no ata ni desata” ante el conflicto que ha creado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que amenaza con tomar medidas más extremas para dialogar directamente con la presidenta Sheinbaum Pardo.

Delgado Carrillo para aplacar la situación entregó la semana pasada a la dirigente de la sección 22 de la CNTE, Yenni Pérez Martínez, un “bono especial” de 800 millones de pesos para atender el rezago educativo en Oaxaca, cuyo apoyo económico sirvió para que los “aguerridos docentes” levantaran el paro que desde hace tres semanas ha provocado un verdadero caos en la Ciudad de México.

El todavía titular de la SEP jura y perjura que no soborno a la dirigente sindical Pérez Martínez con la entrega del “bono especial”, pero lo cierto es que de inmediato levantaron el paro a pesar de que dirigentes de otras secciones, entre los que se encuentran Isael González Vázquez de la sección 7 en Chiapas y Filiberto Fraustro Orozco de la sección 34 en Zacatecas, no estuvieron de acuerdo porque no lograron la reunión con la presidenta Sheinbaum Pardo.

Los dirigentes de la CNTE se mofan a cada rato del titular de la SEP, como sucedió el pasado fin de semana cuando se llevaron un millonario bono, además de recobrar el control administrativo de las nuevas plazas, incluso muchos recordaron cuando Delgado Carrillo los trató de convencer de que levantarán el paro para no afectar a los estudiantes de nivel básico durante una reunión en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En aquella ocasión el titular de la SEP les dijo que aún estaban a tiempo para que los alumnos de primaria y secundaria terminarán no perdieran el actual ciclo escolar, por lo que los dirigentes de la CNTE le contestaron que él mismo pretendió que las clases concluyeran el 5 de junio con motivo del Mundial de Fútbol en México.

La “genial propuesta” del titular de la SEP fue rechazada de inmediato ante las protestas de los padres de familia, quienes no sólo están en contra de que sus hijas e hijos dejen de tener clases, sino también piden que la presidenta Sheinbaum Pardo se deshaga de él porque “no ata ni desata”.

En otro tema, la invitación que hiciera la presidenta Sheinbaum Pardo el pasado viernes a los dueños del famoso Pato Merlín, que ha causado sensación entre los aficionados del fútbol porque anda vestido con una camiseta de la selección mexicana, fue rechazada de inmediato por la señora Carla Iveth Gómez y su hijo Cristian, dueños de la célebre mascota porque, según ellos, sólo se quiere colgar de la fama que tiene a nivel internacional para no recibir a las madres y padres de las personas desaparecidas en el país, aseguraron ante medios de información que los entrevistaron.

Seguramente en la conferencia mañanera de hoy en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo hablará al respecto, puesto que la decisión de los dueños del Pato Merlín indica claramente que han tomado como suya la lucha que hacen las madres y padres buscadores de sus hijas e hijos para encontrar sus restos en una de las cientos de fosas clandestinas que hay en el país.

Ojalá que el tajante rechazó no sea tomado como parte de una campaña de la derecha o de los conservadores porque la señora Carla Iveth Gómez y su hijo Cristian son comerciantes ambulantes que se ganan el sustento diario vendiendo aguas frescas en la Ciudad de México.

Por otra parte, pero sin dejar el tema del famoso Pato Merlín, resulta que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa pide que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) les dé regalías a los dueños de la famosa mascota porque ha utilizado su imagen al designarlo como embajador de la Ciudad de México, como principal anfitrión del Mundial de Fútbol 2026 en nuestro país.

El expresidente Calderón Hinojosa explicó a través de redes sociales que la FIFA ha utilizado la imagen del Pato Merlín en muchos medios informativos y de entretenimiento en todo el mundo, por lo que sería justo que parte de las millonarias regalías que ha obtenido se las entregue a los dueños de la famosa mascota que ha enternecido a los aficionados porque los sigue a todas partes con sus pequeños pasos, vistiendo la camiseta de la sección mexicana.

Por último, la clase política de Morena está impactada porque el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció que publicará el libro titulado “Las Fronteras: Mi lucha por un EU incluyente”, en donde revela que un poderoso e influyente empresario mexicano, que en la obra lo identifica como “El Susurrador”, le confesó que López Obrador está muy preocupado por la información de su gobierno que le pueda proporcionar el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada García en sus declaraciones a las autoridades de Estados Unidos.

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