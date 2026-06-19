El gobierno israelí anunció la suspensión de contactos con la máxima responsable de la política exterior de la Unión Europea tras acusarla de mantener una postura injusta hacia el país. La medida ocurre en medio de crecientes tensiones entre ambas partes por la situación en Medio Oriente.

Israel abrió un nuevo frente diplomático con la Unión Europea luego de anunciar la ruptura de “todo contacto” con Kaja Kallas, alta representante de Política Exterior del bloque comunitario, tras una polémica relacionada con supuestas declaraciones críticas hacia el Estado israelí.

La decisión fue comunicada por el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, quien afirmó que la funcionaria europea ha mantenido una postura que considera parcial y contraria a los intereses de su país.

El conflicto surgió después de que un medio europeo reportara que Kallas habría realizado una comparación entre Israel y el régimen de apartheid de Sudáfrica durante una reunión privada.

La información, basada en testimonios de personas presentes en el encuentro, no incluyó una cita textual de la funcionaria europea. Sin embargo, el reporte generó una fuerte reacción del gobierno israelí.

Saar reclamó que Kallas no hubiera emitido una aclaración pública sobre los comentarios atribuidos y condicionó la reanudación del diálogo a una rectificación.

Ante la decisión israelí, Kallas respondió públicamente destacando la importancia de mantener abiertos los canales diplomáticos, incluso cuando existen diferencias profundas entre ambas partes.

La representante europea señaló que la relación entre la Unión Europea e Israel tiene elementos compartidos y aseguró que continuará promoviendo una comunicación basada en el respeto.

Al mismo tiempo, reiteró la postura oficial del bloque europeo sobre el conflicto: la necesidad de avanzar hacia una solución de dos Estados como vía para alcanzar estabilidad y paz en la región.

El enfrentamiento diplomático ocurre mientras aumentan las diferencias entre Israel y varios gobiernos europeos por temas relacionados con la guerra, la situación humanitaria en Gaza y la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania.

La Unión Europea ha expresado críticas a algunas políticas del gobierno israelí, mientras que autoridades de Israel han acusado en distintas ocasiones a sectores europeos de mantener una postura desequilibrada.

La ruptura anunciada por Saar representa una escalada política entre un aliado histórico de Occidente y uno de los principales bloques diplomáticos internacionales.

La disputa entre Israel y la Unión Europea refleja la creciente tensión internacional alrededor del conflicto en Medio Oriente, donde las posiciones sobre seguridad, derechos humanos y negociaciones de paz continúan generando choques diplomáticos.

Por ahora, ambas partes mantienen abiertas posiciones opuestas: Israel exige una defensa más firme de sus intereses nacionales, mientras Bruselas insiste en la vía diplomática y en una solución negociada.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas