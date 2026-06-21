La rápida intervención de un joven y una mujer evitó una tragedia; paramédicos confirmaron que el menor se encontraba fuera de peligro.

Redacción | 📘 Facebook: Bernardo Dla Rosa Cast

🌐 Portal: La Región Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- Momentos de angustia se vivieron en el río San Marcos, a la altura del kilómetro 12 de la carretera interejidal, luego de que un menor de entre 6 y 8 años de edad estuviera a punto de ahogarse al ser arrastrado por una fuerte corriente de agua.

De acuerdo con testigos, el niño ingresó al río cuando repentinamente comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote, provocando escenas de desesperación entre sus familiares y las personas que se encontraban disfrutando del lugar.

Ante la emergencia, un joven y una mujer reaccionaron de inmediato y se introdujeron al agua para rescatar al menor, logrando ponerlo a salvo tras varios momentos de tensión.

Personas que presenciaron el hecho destacaron la valentía de ambos ciudadanos, cuya rápida intervención evitó que el incidente terminara en tragedia.

Minutos después arribaron paramédicos a bordo de una ambulancia para brindar atención médica al menor. Tras realizarle una valoración, determinaron que su estado de salud era estable y que no era necesario su traslado a un hospital.

El incidente generó preocupación entre los visitantes del río y sirvió como recordatorio de los riesgos que representan las corrientes de agua, especialmente para los menores de edad.

Afortunadamente, gracias a la pronta reacción de quienes acudieron en su auxilio, el menor resultó ileso y todo quedó en un gran susto para su familia.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones al acudir a ríos, balnearios y zonas recreativas acuáticas, así como mantener una supervisión constante de los menores.

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