El presidente de Estados Unidos mostró por primera vez la nueva aeronave presidencial, un Boeing 747-8 remodelado con una inversión estimada de 400 millones de dólares. El avión fue entregado por Qatar y comenzará pruebas antes de integrarse oficialmente a la flota presidencial.

El nuevo símbolo del poder presidencial estadounidense fue presentado este viernes. El presidente Donald Trump encabezó la primera exhibición pública del nuevo Air Force One, una aeronave Boeing 747-8 que sustituirá al avión presidencial utilizado durante más de tres décadas.

La presentación se realizó en un hangar de la Base Conjunta Andrews, ubicada en las afueras de Washington, donde el mandatario descendió de la aeronave y destacó las características del nuevo avión presidencial.

“Es muy único. Se considera el avión más lujoso del mundo”, afirmó Trump durante el evento, al referirse al diseño y equipamiento de la nueva aeronave.

El avión fue remodelado con una inversión estimada en 400 millones de dólares y recibió una nueva imagen exterior con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense, un diseño solicitado por Trump para diferenciarlo del modelo anterior.

La aeronave será sometida a vuelos de certificación antes de comenzar operaciones oficiales como parte de la flota presidencial de Estados Unidos.

El nuevo Air Force One reemplazará al actual Boeing 747-200B, un modelo que ha acompañado a distintos presidentes estadounidenses durante aproximadamente 35 años.

El avión fue entregado por Qatar, aliado estratégico de Estados Unidos en Medio Oriente. La aceptación del regalo generó cuestionamientos relacionados con aspectos éticos y de seguridad, debido a la naturaleza de una donación de alto valor destinada al uso presidencial.

El Pentágono aprobó la incorporación del aparato, aunque especialistas han señalado que una aeronave presidencial requiere estrictos procesos de revisión, modificaciones técnicas y protocolos de seguridad antes de operar.

El antiguo Air Force One realizó su último traslado presidencial durante el regreso de Trump a Washington después de su participación en la cumbre del G7 en Francia.

Con la llegada del Boeing 747-8, Estados Unidos inicia una nueva etapa para su transporte presidencial, con una aeronave diseñada para ofrecer mayor capacidad, tecnología actualizada y una imagen renovada del poder ejecutivo estadounidense.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas