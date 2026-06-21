Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Elementos de la Guardia Estatal auxiliaron a personas que quedaron atrapadas en el río del ejido La Libertad, luego del hundimiento de un tubular ubicado en el cruce conocido como “vado viejo”.

El rescate fue realizado por personal de la Coordinación Municipal Victoria de la Guardia Estatal, quienes acudieron al sitio para brindar apoyo y poner a salvo a los afectados que se encontraban dentro del cuerpo de agua.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informó que mantiene el llamado a la población para extremar precauciones durante actividades recreativas en ríos, arroyos y cuerpos de agua, debido al incremento en los niveles ocasionado por las recientes lluvias.

Las autoridades exhortaron a evitar zonas de riesgo y mantenerse atentos a las condiciones del clima para prevenir accidentes.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los números 911 y 089.