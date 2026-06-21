Nos reportan que para esta mañana de Lunes 22 de junio estudiantes del Tec Victoria harán una protesta contra el director nacional de Educación Tecnológica, Ramón Jiménez, debido a aún no informa el resultado de la Auditoría hecha a Deysi Jessica Álvarez Vergara, directora del Tecnológico. Esto en el marco de la visita que hará el gobernador Américo Villarreal Anaya para presidir la inauguración del Gimnasio, hecho con material de primera calidad para Mil 200 espectadores con un costo de 70 millones de pesos. Esta previsto que luego del corte del listón inaugural, el Dr. Américo va a encabezar la ceremonia de Honores a la Bandera Mexicana.

Vale recordar que en el mes de abril de este año parte de lo estudiantes liderados por el alumno Diego Pacheco Santiago cerraron las instalaciones del Tec Victoria por varios días, en protesta contra la directora Deysi Jesssica Álvarez.

El lunes 27 de abril los estudiantes insurrectos llegaron a un acuerdo con autoridades federales de educación tecnológica. Se resolvió regreso a clases el martes 28, e inicio de auditoria que debió dar resultado en mayo. Pero no ha habido tales resultados de la referida auditoria.

Respecto al costo del Gimnasio de 70 millones de pesos, entendemos, nos dijeron que 35 millones fueron aportados por la Dirección Nacional de Educación Tecnológica, y el resto por el Tec Victoria y la Asociación de Ex Alumnos del Tec Victoria.

El conflicto que generó la huelga estudiantil se originó debido a que la directora ha intentando aplicar tarjeta roja a estudiantes, a que ha incrementado en forma constante las cuotas escolares, a que despidió a 40 profesores de horario libre para colocar en su lugar a recomendados y a que tenía las instalaciones del Tec, los sanitarios incluidos en condiciones pal”perro.

LALO GATTAS VS ABUSOS Y CORRPCION DE TRANSITO VICTORIA

En razón de descontento ciudadano y múltiples quejas de abuso en el operativo antialcohol, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez supervisó la noche del sábado el protocolo de revisión que realizan agentes de Transito Municipal a conductores.

Vale decir que en forma sorpresiva, y en compañía del secretario del Ayuntamiento, abogado Hugo Arael Reséndez Silva, arribó al punto de revisión instalado en la Calzada Tamatán, para verificarla atención, proceso e higiene del dispositivo con que se aplica la prueba a ciudadanos al volante.

“Hay muchas queja, y no porque no hayamos puesto al Director de Tránsito Municipal vamos a permitir este tipo de atropellos”, advirtió Gattás al aclarar que al ser Capital del Estado, por ley la designación del titular de Transito no corresponde al alcalde, y por consecuencia el gobierno municipal no participa en el operativo. Y anunció que seguirá con la supervisión o fines de semana con apoyo de personal de Contraloría Municipal y Comisión Estatal de Derechos Humanos.

TAMAULIPAS, EN ONCEVO LUGAR EN CRECIMIENTO TURISTICO

En razón a una nueva infraestructura, a las estrategias de promoción y al aumento en la llegada de visitantes, el turismo en Tamaulipas mantiene una tendencia de crecimiento. Durante el primer trimestre (enero, febrero y marzo) del año generó 6 mil 753 empleos, lo que colocó a Tamaulipas en el lugar número 11 a nivel nacional en variación del crecimiento del empleo respecto al mismo periodo del año anterior.

La secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora destacó que de acuerdo al INEGI, aumentó la población ocupada en el sector turístico, más de 5 millones 22 mil personas, es decir, 51 mil personas más entraron dentro de la actividad formal del turismo en nuestro país.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en la entidad destacó que, “este crecimiento no solo genera empleo directo, sino que impulsa cadenas productivas como el transporte, el comercio y los servicios”.

Indicó Benjamín Hernández que en Tamaulipas, con la visión y estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya, el turismo se consolida como una herramienta de desarrollo regional, con beneficios que se extienden a comunidades urbanas y rurales por igual.

“Las perspectivas para el resto del año son favorables, alineadas con el dinamismo nacional donde el turismo sigue rompiendo récords en visitantes y derrama económica”, explicó el funcionario estatal. NOS VEMOS.

Azahel Jaramillo Hernndez

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