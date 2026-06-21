Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Una historia de ejemplo, admiración y compromiso se escribe dentro de la Guardia Estatal, donde padre e hija comparten la misma vocación de servicio y el orgullo de portar el uniforme policial.

La Policía “A” Daniela Robledo De la Rosa creció observando a su padre, el Policía Segundo “A” Raymundo Robledo Reyes, desempeñarse con entrega en las labores de seguridad, una experiencia que marcó su vida y despertó en ella el deseo de seguir sus pasos.

“Desde pequeña le decía que algún día estaría ahí con él”, recordó Daniela, quien actualmente comparte con su padre no solo la institución, sino también la responsabilidad de proteger a las familias tamaulipecas.

Para la joven, formar parte de la Guardia Estatal representa cumplir un sueño inspirado en el ejemplo de su padre, a quien describe como una figura de fortaleza y dedicación.

“Es mi héroe, un padre ejemplar que siempre ha estado para mí”, expresó Daniela al hablar de la persona que impulsó su camino dentro de la corporación.

Por su parte, Raymundo Robledo Reyes destacó el orgullo que siente al ver a su hija portar el uniforme, aunque reconoce que la labor policial implica retos y compromiso permanente.

Hoy, ambos comparten la misma misión: servir a la sociedad, fortaleciendo un vínculo familiar construido a través del respeto, la disciplina y la vocación de ayudar a los demás.