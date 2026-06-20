La iniciativa “La Gran Escapada” regresa con descuentos en destinos, hospedaje, transporte y actividades turísticas en México. Como parte de la celebración del Día del Padre, seis personas podrán obtener un viaje para dos con vuelos, hotel y recorridos incluidos.

El turismo nacional tendrá una nueva oportunidad para explorar los destinos de México con promociones especiales y una dinámica con motivo del Día del Padre. El Gobierno de México presentó la segunda edición de “La Gran Escapada”, una estrategia que busca impulsar los viajes dentro del país y fortalecer la economía de las comunidades turísticas.

La campaña estará vigente del 18 al 21 de junio de 2026 y reúne descuentos en servicios como vuelos, reservaciones, paquetes vacacionales, restaurantes, transporte y experiencias culturales y naturales.

Como parte de las actividades por el Día del Padre, autoridades anunciaron una dinámica en la que podrán participar padres de familia que cumplan años el domingo 21 de junio de 2026.

Los interesados deberán ingresar a la cuenta oficial de Instagram de la Secretaría de Turismo a las 14:00 horas y realizar su registro conforme a las indicaciones publicadas.

Los primeros seis participantes en completar el proceso recibirán un premio para dos personas que incluye un vuelo redondo operado por Mexicana de Aviación, hospedaje en hoteles del grupo Mundo Maya, acceso a zonas arqueológicas y un recorrido a bordo del Tren Maya.

“La Gran Escapada” busca incentivar el turismo interno mediante una amplia oferta de beneficios. En esta edición participan miles de empresas y prestadores de servicios turísticos de las 32 entidades del país.

La estrategia contempla descuentos en aerolíneas, hoteles, restaurantes, centros recreativos, balnearios, transporte terrestre y experiencias comunitarias, con el objetivo de que más personas conozcan diferentes regiones de México.

Entre las actividades disponibles se incluyen propuestas relacionadas con naturaleza, cultura y tradiciones locales, como recorridos turísticos, artesanías y experiencias gastronómicas.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Turismo en colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO).

De acuerdo con autoridades, la campaña busca reducir la concentración de viajes en temporadas específicas y generar mayor derrama económica para negocios locales, especialmente aquellos vinculados con actividades familiares y comunitarias.

Además, por primera vez, la convocatoria contempla la participación de visitantes internacionales, quienes podrán aprovechar las promociones disponibles para planear viajes hacia México.

Promociones disponibles hasta el 21 de junio

Las personas interesadas podrán consultar las ofertas y realizar compras o reservaciones durante la vigencia de la campaña, con la posibilidad de viajar posteriormente y descubrir distintos destinos nacionales.

Con esta iniciativa, el sector turístico busca ampliar el acceso a los viajes dentro del país y promover que más familias conozcan la diversidad cultural, histórica y natural de México.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas