CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Para que no se quejen de que buscan empleo y no lo encuentran, el gobierno de Nuevo Laredo en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas hará mañana una Jornada de Vinculación Laboral, dirigida a profesionistas que deseen una ocupación federal.

Los interesados deberán especializarse en áreas como derecho, comercio exterior, contabilidad, ingeniería en sistemas e ingeniería química. La actividad se realizará de las nueve de la mañana a la una de la tarde, en las instalaciones del Clúster del Centro Cívico.

Se trata de más de cien vacantes para la aduana de Nuevo Laredo donde los interesados deberán contar con acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal, comprobante de estudios y currículo vitae, entre otros requisitos.

La secretaria municipal de desarrollo económico Lorena Cavazos Muñoz, destacó que esta jornada es resultado del trabajo coordinado entre el gobierno municipal de Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal y la Agencia Nacional de Aduanas de México, para atender las necesidades de talento especializado que requiere una de las aduanas más importantes de México.

Dijo que desde el gobierno municipal de Nuevo Laredo están sumando esfuerzos con la ANAM para vincular a profesionistas neolaredenses con las oportunidades laborales que ofrece la Aduana de Nuevo Laredo, y que esta colaboración no solo contribuye a cubrir vacantes estratégicas, sino que también fortalece la generación de empleo formal.

También en Nuevo Laredo, el Centro de Ejecución de Sanciones, CEDES, de esa ciudad, celebró el Día del Padre con un juego de lotería en el que participaron personas privadas de la libertad.

Estas personas disfrutaron de una sana convivencia y tuvieron la oportunidad de ganar kits de higiene personal al obtener el triunfo en cada ronda.

Además, trabajadores de este centro penitenciario que son padres de familia, disfrutaron de una convivencia en el área de oficinas, la cual incluyó degustación de alimentos, confeti y decoración alusiva a esa fecha.

En Matamoros también hubo fiesta en las instalaciones del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes, donde los menores de edad elaboraron, decoraron y obsequiaron postres.

Ello obedeció a que los vínculos familiares son un pilar fundamental en la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, que cumplen medidas no privativas de la libertad en ese municipio.

Tras de obsequiar los postres, atendiendo la iniciativa del Mundial Social promovido por el gobierno de México, los menores de edad y sus familiares participaron en un partido de fútbol y compartieron alimentos.

Una buena noticia es que la celebración del Día del Padre llenó los restaurantes de las ciudades tamaulipecas además de que provocó una importante derrama económica por la compra de obsequios para los jefes de familia.

Fue un respiro de alivio para los dueños de establecimientos comerciales pues se dispararon las ventas, no tanto como un diez de mayo, pero sí de manera significativa y se llenaron de billetes las cajas registradoras.

En asuntos políticos, Olga Sosa, José Ramón Gómez y otros dirigentes de MORENA, encabezaron otra asamblea informativa, ahora en Ciudad Mier, para echarle porras a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum con pretexto de la defensa de la soberanía nacional.

En la sección luctuosa de esta colaboración tenemos registrados dos fallecimientos, el profesor Bruno Alvarez Valdez en Nuevo Laredo, y Ricardo Garza Narvaez, en Tampico.

Bruno fue un político muy combativo surgido en los tiempos de Carlos Enrique Cantú Rosas y el PARM, en tanto que Ricardo fue consanguíneo del médico Felipe Garza Narváez. Alguna vez quiso Bruno destruir a hachazos su curul dentro del recinto legislativo. Y en otro desplante, se hizo crucificar, de mentiritas, para llamar la atención.

Sus respectivas familias y amigos los despidieron en sendas ceremonias.