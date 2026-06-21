HISTORIAS DEL DÍA DEL PADRE: LOS DOS AMERICOS GOBERNADORES.

Para efectos mediáticos y políticos, desde que USA dio a conocer que no había PAROLE para AVA, cada minuto de cinismo y mentira de L.A Times, equivale a un baldón de vergüenza pública, para quienes un día calumniaron con dolo. Y hoy se están comiendo sus propias deyecciones del desprestigio.

Para los portaviones de la difamación, (presuntamente facturada) como el Ángeles Times, ahí les dedicamos unos cuantos drones derivados de una administración estatal tamaulipeca que no se rinde. Y en medio de la guerra de lodo, continua documentando puntualmente las obras y estadísticas del desarrollo.

Durante los últimos cuatro años, Tamaulipas se ha colocado entre las entidades federativas con mayores expectativas de crecimiento energético, logístico y comercial.

Sus fronteras, sus litorales y la modernización de su economía primaria, (agricultura y ganadería), bajo políticas públicas humanistas, nos convierten en un estado donde la transformación no se platica, sino más bien, se observa a diario.

Lo anterior nos otorga una enorme ventaja frente a los polos tradicionales del desarrollo nacional, mismos que se localizan principalmente en la región centro del país. O bien en ciudades como Monterrey y Guadalajara convertidas en urbes santuario de la producción fabril.

Hablamos de realidades como el puerto del norte en Matamoros. Ese enclave estratégico del comercio global, clave para movilizar la producción acerera, automotriz y energética.

A solo 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Se le considera hoy por hoy como la vía de salida de mercancías más importante para los estados de Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí.

El campo trión en el Golfo de México, el proyecto petrolero de aguas ultra profundas más importante del país. Con una producción de más de 110 mil barrilles al día, una producción esperada para el 2028. Y esos 503 kilómetros de super carretera, que unirán de manera histórica, el sur, centro y norte de Tamaulipas.

Otro de los cambios profundos de este sexenio estatal, será el de la Agencia Nacional de Aduanas de Nuevo Laredo. Mención aparte, merece el consorcio New Fortress Energy, una empresa que arribó a nuestro estado con el 100 por ciento de su personal extranjero.

Pero el talento de las y de los tamaulipecos demostró con creces su emancipación laboral, y actualmente el 75 por ciento de la fuerza de trabajo, es, a mucho orgullo, desempeñada por ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado.

De esto y más habla por si solo, el Tamaulipas actual. Una historia de logros y avances, frente a la cual, las heces de la infodemia, al estilo de L.A Times, siguen estrellándose.

———-LOS DOS AMERICOS, (PADRE E HIJO) DOS GOBERNADORES, Y UN LEGADO DE ETICA Y CONGRUENCIA—-

En este día del padre, me parece importante, destacar la historia actual que ocurre en Tamaulipas, relacionada con el poder estatal. Su caso es único en el país. Porque no se puede decir que responda al nepotismo, sino que está engarzada en una franja generacional de 35 años de distancia, entre uno y otro sexenio. A través de esa línea de tiempo, el niño que en la fotografía de blanco y negro, carga el ingeniero Villarreal Guerra, se hizo adolescente, joven profesionista, especialista en cardiología, senador y gobernador.

Indirectamente, el doctor AVA no llega porque su propio padre ya fallecido en 2022, lo haya recomendado, literalmente hablando con el Presidente AMLO. Porque en el 1977 tabasqueño, (año en que coincidieron AMLO y AVS) AVA era un joven estudiante de 19 años, iniciando su carrera de medicina. Y nadie imaginaba la historia que el tiempo deparaba a cada uno de ellos.

Pero sí, por el legado de trabajo y congruencia con unos conocimientos técnicos y científicos al servicio del pueblo humilde, ejercidos por el ingeniero AVS, durante su estancia en tierras del sureste mexicano. Particularmente en Tabasco.

Es increíble lo que sucede, cuando alguien cumple con una tarea de carácter político o social, o simplemente hace el bien a otras personas. Los frutos de su buena voluntad y la eficacia de su trabajo, tarde o temprano, surten sus efectos. Aplicado al tema religioso. Terrenos de Jehová.

Efectivamente, el buen ejemplo combinado con conocimientos y buena educación, trascienden el tiempo.