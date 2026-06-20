El Pueblo Mágico de Sayula celebrará una nueva edición de su Fiesta del Globo con una temática inspirada en el futbol y actividades para visitantes de todas las edades. El evento contará con vuelos anclados, música en vivo y acceso gratuito.

El cielo de Sayula se llenará de color durante la tercera edición de la Fiesta del Globo, un evento que combinará turismo, entretenimiento y una temática especial relacionada con la fiebre mundialista que vive México durante 2026.

Durante el último fin de semana de junio, habitantes y visitantes podrán disfrutar de una experiencia familiar con globos aerostáticos, espectáculos musicales y una vista privilegiada de los paisajes naturales de este Pueblo Mágico de Jalisco.

La celebración contará con la participación de entre ocho y diez globos aerostáticos anclados, que permitirán a los asistentes subir y alcanzar aproximadamente 35 metros de altura para observar una panorámica de Sayula, la Laguna Seca y zonas cercanas como Tapalpa, Amacueca y Ciudad Guzmán.

En esta edición, algunos de los globos estarán decorados con motivos relacionados con el futbol, además de la presencia de aerostáticos tradicionales y diseños especiales de empresas participantes.

Las autoridades municipales señalaron que la actividad dependerá de las condiciones climáticas, por lo que las elevaciones podrán modificarse o suspenderse si el clima representa algún riesgo para los visitantes.

Los organizadores indicaron que el evento cuenta con las autorizaciones correspondientes de las autoridades aeronáuticas y que se realizarán revisiones previas para garantizar una operación segura.

En caso de que las condiciones del viento o el clima no sean favorables durante la mañana, las actividades podrían ajustarse a otros horarios cuando existan mejores condiciones para los vuelos.

Además del espectáculo visual de los globos, la Fiesta del Globo tendrá una agenda musical con presentaciones de agrupaciones como Los Fumancheros y La Gran Sonora Dinamita, que acompañarán las actividades durante la jornada.

El evento formará parte de la llamada Fiesta Mundialista, una celebración que busca aprovechar el ambiente internacional del futbol para atraer visitantes y fortalecer la actividad turística del municipio.

La Fiesta Mundialista se realizará del lunes 22 al domingo 28 de junio de 2026, con actividades desde el mediodía hasta la medianoche.

Por su parte, la Fiesta del Globo se llevará a cabo el sábado 27 y domingo 28 de junio, iniciando desde las 6:00 de la mañana con la preparación e inflado de los globos.

La entrada será gratuita para ambos eventos; sin embargo, quienes deseen subir a un globo aerostático deberán cubrir un costo aproximado de 200 pesos por persona.

Con esta celebración, Sayula busca consolidarse como un destino turístico atractivo, ofreciendo una combinación de paisajes, cultura y entretenimiento para familias y viajeros durante la temporada mundialista.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas