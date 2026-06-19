El tren turístico que conecta Guadalajara con el Pueblo Mágico de Tequila anunció recorridos extraordinarios durante la justa mundialista. Visitantes nacionales y extranjeros podrán disfrutar paisajes agaveros, destilerías y cultura jalisciense en una ruta única.

Guadalajara no solo será una de las ciudades protagonistas del Mundial 2026 por recibir encuentros internacionales, también se convertirá en una puerta de entrada para quienes buscan vivir la esencia de México a través de sus tradiciones. Entre las experiencias que se preparan destaca el regreso de las corridas especiales del Tequila Express, un recorrido turístico que combina historia, gastronomía y la cultura del tequila.

El tren ofrecerá salidas adicionales durante la celebración mundialista para que aficionados y visitantes puedan conocer el Pueblo Mágico de Tequila, recorrer campos de agave azul y acercarse al proceso de elaboración de una de las bebidas mexicanas más reconocidas a nivel internacional.

El Tequila Express realiza un trayecto entre Guadalajara y Tequila atravesando una zona considerada Patrimonio Mundial por la importancia de su paisaje cultural agavero. Durante el recorrido, los pasajeros pueden disfrutar vistas de plantaciones de agave y una experiencia enfocada en las raíces de Jalisco.

La ruta turística cuenta con distintos tipos de servicio, incluyendo opciones con alimentos, bebidas y espacios diseñados para disfrutar el trayecto con mayor comodidad.

Además del viaje en tren, algunas modalidades incluyen visitas a casas tequileras donde los asistentes conocen parte del proceso de producción, desde el cultivo del agave hasta la degustación del producto final.

Recorridos especiales durante el Mundial 2026

Como parte de las actividades relacionadas con la llegada de visitantes internacionales a Guadalajara, el tren tendrá fechas extraordinarias durante junio.

Las salidas especiales están programadas para los días 22, 24 y 25 de junio, con partida desde Guadalajara por la mañana y retorno por la tarde, permitiendo que los turistas puedan combinar la experiencia mundialista con una de las rutas culturales más representativas de México.

El punto de salida será la estación ubicada en Avenida Washington, en Guadalajara, desde donde iniciará el recorrido hacia Tequila.

El atractivo principal del Tequila Express no solo está en llegar al destino, sino en vivir una experiencia que reúne música mexicana, gastronomía, tradición y la historia de una industria que forma parte de la identidad de Jalisco.

Para quienes visiten la sede mundialista, esta alternativa representa una oportunidad de conocer una faceta diferente del país, más allá de los estadios, con actividades relacionadas con el mariachi, el tequila y las costumbres mexicanas.

Con estas corridas especiales, Jalisco busca mostrar al mundo una de sus experiencias turísticas más emblemáticas y convertir la fiesta del futbol en una celebración también de su cultura.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas