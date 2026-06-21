Cd. Victoria, Tamaulipas.- En Victoria el alcalde Eduardo Gattás se puso duro en contra de los elementos viales. El fin de semana les cayó de sorpresa en el operativo antialcoholque ejecutaban por la calzada Luis Caballero, y amagó que “sobrarán cachuchas” si descubre abusos y arbitrariedades.

Sabe bien, dijo, que el jefe de Tránsito en la capital es nombrado por el Gobierno del Estado, pero se permitirá atropellos.

El municipio no participa en los operativos, mas la Ley le concede facultades de dar de baja a elementos cuando se les comprueben abusos y actos de corrupción, afirmó.

En atención a las quejas ciudadanas, cada fin de semana seguirá supervisando los operativos, reiteró.

Ya pasaron cuatro años y el INE no se da por vencido. Quiere saber la verdad sobre los misteriosos proveedores de la campaña -elección extraordinaria- para senador de Mr. JR Gómez Leal, el cuñado cómodo.

No es una cifra modesta, sumaron en total más de 15 millones de pesos, cuyo origen no se ha determinado.

Después de la fiscalización de marzo del 2023, el árbitro acordó investigar más sobre un personaje que pareciera ficticio, David Eduardo Pérez Camarillo, indivisible si no fuera porque el billete y la aportación en especie a la campaña fue real.

Ese nombre aparece también en expedientes de proveedores del Partido del Trabajo en las campañas del 2022 ¿quién es? El proceso sigue su marcha.

Dos son los empresarios bajo sospecha, Pérez Camarillo y Yesky Baruch Mendoza Pereda según los expedientes de la Unidad Técnica de Fiscalización.

El “señorito” de Reynosa habría reportado gastos por más de 500 mil por concepto de propaganda utilitaria, pero los fiscalizadores solo encontraron facturas de gasolina por nueve mil pesillos. Sospechan que la propaganda jamás se surtió y alguien se quedó con el billete.

En una de sus últimas reuniones de consejo, el INEdeterminó que sigue la investigación. Sospechan de simulación de pagos en transferencias y cheques, solo para cumplir con el requisito del árbitro.

Aparte, los aludidos habrían sido intermediarios para contratar conjuntos musicales de cierre de campaña en varias ciudades.

Hay datos inverosímiles: El cuñado reportó 331 operaciones por 10.8 melones, que cuadran exactamente con los ingresos. No le sobró un quinto.

Reportó que hizo 1,301 movimientos en 251 eventos con 136 avisos de contratación ¿y los 15 millones apá?.

Con fama de codo, Ramón reportó que sacó de su bolsa49 mil pesos para su campaña, que representaron el 0.45 por ciento de los ingresos totales.

Según el dato, los simpatizantes del jovenazo se “mocharon” con 45 mil pesotes, en total, ¿y el resto de dónde?.

A nombre de los aludidos salieron varias facturas, una por 509 mil de Yesky, y por 380 mil para Camarillo, junto a otros proveedores como Gogaco (presunta constructora), Río Guayalejo Asociados, Samej Servicios Multidisciplinarios, Eurística Comunicación, Luis Roberto Solís, Homero Patiño Morales.

Dejemos que el árbitro fiscalizador haga su chamba y, en su oportunidad, de su veredicto. No es cualquier cosilla, son varios melones “atorados”.

En el PAN las campañas internas llevan avance de 15 de 30 días. Son tan poquitos que ni se nota que estuvieran en proceso eleccionario. Un puñado que pueden ser “arreglados” con unos pesos.

Tienen derecho a votar 8,400, inscritos en un padrón que cubre 42 municipios. Son tan reducidos que en Mier registran 6, Villagrán 4, Jiménez 9 y Palmillas 12, que sería más fácil mandarles un billete que ir a verlos.

Este domingo circuló en redes una carta abierta presuntamente firmada por militantes celestes. Se van contra Don Truko Verástegui acusándolo de operar de común acuerdo con la 4T, por falta de “declaraciones contundentes” y posicionamientos claros en contra del gobierno estatal.

No se sabe si es original. Igual que en otras acciones, dan el golpe y esconden la mano con el cuento de que ocultan las firmas “por seguridad y para evitar represalias y/o daños a nuestra integridad”.

Insisten sobre la narco planilla en que integraron a JoséAlejandro Llanas Alba, “relacionado con grupos criminales de narco terroristas vinculados al huachicol”.

Por el campus de la UAT, por quinco año consecutivo la radio universitaria será galardonada con un reconocimiento internacional de la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas (ITEI). Será en el marco de la ceremonia por el noveno aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano a celebrarse en Pachuca, Hidalgo,en agosto próximo.

El galardón se entrega a las instituciones que más han contribuido con materiales informativos de calidad y difundidos a gran escala a través de televisión, radio y redes sociales, lo cual reafirma el compromiso del Rector DámasoAnaya por la divulgación del quehacer científico, académicoy cultural.

En domingo de Día del Padre, Morena organizó en Mier la asamblea informativa de Defensa de la Soberanía Nacional, como lo pidió la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Participó la senadora Olga Sosa Ruiz, quien reiteró que “en México colaboramos, nos coordinamos, pero no nos subordinamos a ningún país extranjero”.