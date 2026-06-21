Comerciantes y habitantes exigen que se respeten los reglamentos de seguridad en la zona turística

Soto la Marina, Tamaulipas.- Habitantes y comerciantes del poblado La Pesca manifestaron nuevamente su inconformidad por la circulación de vehículos tipo razer y motocicletas en áreas cercanas a la playa, una situación que, aseguran, pone en riesgo a familias y visitantes durante la temporada vacacional.

Las críticas surgieron en redes sociales y entre prestadores de servicios turísticos, donde varios ciudadanos recordaron el fallecimiento del menor conocido como “Panchito”, ocurrido tras un accidente relacionado con un vehículo tipo razer, caso que marcó profundamente a la comunidad.

Los inconformes cuestionan que, pese a los antecedentes y a los reglamentos anunciados en años anteriores para reforzar la seguridad en la playa, continúe observándose la presencia de este tipo de unidades en zonas cercanas a turistas, palapas y áreas recreativas.

A las críticas se sumaron testimonios de visitantes que aseguran haber presenciado situaciones similares durante los últimos días. A través de redes sociales, una usuaria identificada como Edith Villa afirmó que observó la circulación de estos vehículos en una zona donde, según su percepción, ya no debería estar permitida su presencia.

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“Nosotros estábamos en la sombra de una palapa por la hora del sol, pero ellos anduvieron por una zona que supuestamente ya no está permitida, bebiendo y a gran velocidad. Exactamente así ocurrió el accidente hace poco. No es nada político, ni siquiera soy de la zona”, expresó la ciudadana en una publicación difundida en redes sociales.

Las declaraciones han generado reacciones entre habitantes y visitantes de Playa La Pesca, quienes insisten en que las autoridades deben reforzar la vigilancia y garantizar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad para evitar nuevos incidentes.

Las críticas también alcanzan a funcionarios municipales encargados de la administración de Playa La Pesca, particularmente a quienes supervisan permisos, cobros y servicios turísticos en la zona. Algunos comerciantes han expresado públicamente inconformidades relacionadas con la operación administrativa, los cobros y la regulación de espacios comerciales.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura oficial respecto a estos señalamientos ni sobre las denuncias ciudadanas relacionadas con la circulación de vehículos recreativos en la playa.

Mientras tanto, habitantes del poblado exigen mayor vigilancia, aplicación estricta de los reglamentos y transparencia en el manejo de los servicios turísticos, con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes y prestadores de servicios durante la presente temporada.

La comunidad insiste en que la prioridad debe ser proteger a las familias que acuden a Playa La Pesca y evitar que se repitan hechos lamentables que han marcado a la región.

Redacción | Bernardo Dla Rosa Cast

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