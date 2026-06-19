La especialista Tamar Dor-Ner, de Bain & Company, destacó que el nuevo entorno económico mundial favorece a México como destino industrial.

Sin embargo, advirtió que el país necesita atender sus pendientes en infraestructura, energía y competitividad para aprovechar plenamente el crecimiento manufacturero.

México atraviesa una etapa clave para consolidarse como uno de los principales destinos de manufactura a nivel internacional, impulsado por los cambios en las cadenas globales de suministro y la búsqueda de empresas por acercarse a los mercados de Norteamérica.

Tamar Dor-Ner, integrante de la firma de consultoría Bain & Company, aseguró que actualmente existen pocos países con las condiciones que ofrece México para atraer inversiones industriales, aunque señaló que estas ventajas no son suficientes por sí solas para garantizar el éxito.

La especialista explicó que factores como la ubicación geográfica, la cercanía con Estados Unidos, la capacidad manufacturera desarrollada durante décadas y la integración comercial representan fortalezas importantes para el país.

Dor-Ner advirtió que para transformar esta oportunidad en mayor inversión y desarrollo económico será necesario resolver algunos obstáculos que limitan la expansión del sector productivo.

Entre los principales desafíos mencionó la necesidad de mejorar la infraestructura logística, fortalecer la disponibilidad energética y generar condiciones que permitan a las empresas operar con mayor eficiencia.

De acuerdo con la experta, la llegada de nuevas inversiones dependerá no solamente de las ventajas competitivas actuales, sino de la capacidad del país para responder a las necesidades de compañías que buscan establecer operaciones de largo plazo.

El fenómeno de relocalización de empresas, conocido como nearshoring, ha colocado a México en una posición estratégica frente a otros mercados internacionales.

Las compañías buscan reducir riesgos en sus cadenas de suministro y acercar su producción a sus principales consumidores, situación que beneficia a México por su conexión comercial con Norteamérica.

No obstante, la consultora destacó que otros países también trabajan para atraer capital extranjero, por lo que México debe avanzar en temas estructurales para mantener su atractivo.

La especialista señaló que el país cuenta con una base industrial sólida y experiencia en sectores como automotriz, tecnología, manufactura avanzada y exportación.

Sin embargo, indicó que el crecimiento futuro dependerá de la capacidad de atender los llamados “cuellos de botella” que pueden frenar nuevos proyectos productivos.

El reto, afirmó, será convertir las condiciones favorables del entorno internacional en oportunidades sostenibles que generen más inversión, empleos y competitividad para México.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas