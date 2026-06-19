La industria restaurantera y de entretenimiento será pieza clave durante la Copa del Mundo 2026, con miles de establecimientos listos para recibir aficionados.

Grupo Modelo y autoridades buscan fortalecer la actividad económica y convertir estos espacios en puntos de encuentro para visitantes nacionales e internacionales.

El Mundial de fútbol de 2026 representará una oportunidad para miles de negocios en México, especialmente bares, restaurantes y comercios que se preparan para recibir a aficionados durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Como parte de esta estrategia, Grupo Modelo y autoridades impulsan una iniciativa enfocada en fortalecer a los establecimientos que tendrán un papel relevante en la experiencia de los seguidores del torneo, al convertirse en espacios de convivencia, celebración y promoción turística.

La expectativa es que una parte importante de los aficionados que lleguen o sigan los encuentros en territorio mexicano encuentren en estos negocios puntos de reunión que impulsen el consumo local y generen beneficios económicos para distintas comunidades.

El sector de bares y restaurantes representa una red amplia de actividad económica en el país, con aproximadamente 206 mil establecimientos que forman parte de la vida social y comercial de distintas ciudades.

Durante la justa mundialista, estos negocios buscarán ofrecer experiencias relacionadas con los partidos, la gastronomía mexicana y la hospitalidad nacional para visitantes extranjeros.

La iniciativa contempla acompañamiento y preparación para que los comercios puedan aprovechar la alta demanda esperada durante el torneo, al mismo tiempo que fortalecen sus capacidades operativas.

La celebración del Mundial 2026 colocará al país bajo la mirada de millones de personas debido a que México será una de las sedes del evento junto con Estados Unidos y Canadá.

Además de los encuentros deportivos, el torneo representa una plataforma para mostrar la cultura, destinos turísticos y oferta gastronómica mexicana.

Especialistas del sector han señalado que eventos internacionales de esta magnitud generan oportunidades para pequeñas y medianas empresas, debido al incremento en visitantes, consumo y movilidad económica.

La colaboración entre empresas privadas y autoridades busca aprovechar el impacto del Mundial para generar beneficios más allá de los estadios, llevando la experiencia del torneo a las calles, restaurantes y espacios de convivencia.

Con esta visión, bares, comercios y establecimientos de servicio se preparan para convertirse en protagonistas de una celebración que combinará deporte, turismo y desarrollo económico.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas