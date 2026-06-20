El tenor Fedor Vershinin y el pianista Stanislav Chernukhin presentarán un programa dedicado a la riqueza de la música rusa en dos recintos del INBAL. Las actividades forman parte de un intercambio artístico que busca acercar nuevas generaciones de intérpretes al público mexicano.

La tradición musical rusa llegará a escenarios educativos de México con la participación de dos jóvenes intérpretes formados en el prestigioso Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, quienes ofrecerán conciertos gratuitos como parte del ciclo “Estrellas Nacientes del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú”.

El tenor Fedor Vershinin y el pianista Stanislav Chernukhin serán los encargados de presentar un repertorio que recorrerá distintas etapas de la música rusa, combinando piezas del ámbito académico con expresiones populares que forman parte de la identidad cultural de ese país.

Las presentaciones se realizarán en el Conservatorio Nacional de Música (CNM) y en la Escuela Superior de Música (ESM), instituciones pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), como parte de las acciones que impulsan el intercambio cultural y la formación artística.

El programa incluirá obras de compositores fundamentales como Piotr Ilich Tchaikovsky, Serguéi Rajmáninov, Aleksandr Skriabin, Antón Arenski y Gueorgui Svirídov, además de canciones tradicionales que reflejan la diversidad sonora de Rusia.

A través de la voz y el piano, los artistas ofrecerán un recorrido por composiciones marcadas por la expresividad, el lirismo y la relación entre música, literatura y folclore.

Fedor Vershinin y Stanislav Chernukhin representan una nueva generación de músicos surgidos de una de las instituciones más reconocidas en la enseñanza musical a nivel internacional: el Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú.

Su participación en México busca fortalecer los vínculos entre comunidades artísticas y académicas, permitiendo que estudiantes y público tengan contacto directo con diferentes estilos interpretativos y repertorios provenientes de otras tradiciones.

La actividad también representa una oportunidad para enriquecer los procesos de formación de las escuelas del INBAL mediante encuentros con artistas internacionales.

El primer concierto se llevará a cabo el lunes 22 de junio de 2026 a las 17:00 horas en la Sala José Mariano Elízaga del Conservatorio Nacional de Música.

La segunda presentación será el martes 23 de junio a las 12:00 horas en la Sala Silvestre Revueltas del Plantel Fernández Leal de la Escuela Superior de Música.

Ambos recitales tendrán entrada libre para el público interesado en conocer una muestra de la riqueza musical rusa interpretada por representantes de una nueva generación artística.

Con estas presentaciones, México y Rusia fortalecen el diálogo cultural a través de la música, generando espacios de encuentro donde la educación, la interpretación y el intercambio internacional se convierten en protagonistas.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas