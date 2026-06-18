La marca de agua para niños presentó una edición limitada inspirada en los personajes de Toy Story 5, con botellas coleccionables que buscan convertir la hidratación diaria en una experiencia divertida para las familias.

La magia de una de las sagas animadas más queridas llega ahora a la rutina diaria de los pequeños. Bonafont Kids lanzó una colaboración especial con Toy Story 5, creando una edición de botellas coleccionables que combina personajes, diversión e hidratación en un mismo producto.

La nueva colección presenta diseños inspirados en figuras emblemáticas de la historia como Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el nuevo personaje Lilypad, permitiendo que niñas y niños encuentren a sus protagonistas favoritos en cada botella.

La edición especial de Bonafont Kids llega como parte de la expectativa por el estreno de Toy Story 5, conectando una experiencia de entretenimiento familiar con hábitos cotidianos como mantenerse hidratado durante las actividades del día.

Las botellas ya están disponibles en supermercados y tiendas de autoservicio, invitando a los consumidores más pequeños a descubrir los diferentes diseños de la colección.

Además de su propuesta visual, Bonafont Kids mantiene opciones de sabor como uva, manzana y limón, pensadas para acompañar distintos momentos del día de los niños.

La marca destaca que sus productos están elaborados sin azúcar añadida y sin colorantes artificiales, como una alternativa práctica dentro de la rutina de hidratación infantil.

Personajes que conectan con varias generaciones

La colaboración busca aprovechar el vínculo emocional que Toy Story ha construido durante años con diferentes públicos, acercando sus personajes clásicos a una nueva generación de espectadores.

Con esta iniciativa, Bonafont Kids apuesta por crear una experiencia más cercana y entretenida alrededor del consumo de agua, recordando la importancia de mantener una adecuada hidratación como parte de los hábitos diarios.

Entre aventuras, juegos y momentos familiares, personajes como Woody y Buzz acompañan ahora una nueva forma de disfrutar la hidratación de los más pequeños.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas