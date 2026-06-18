InverCap Afore reportó resultados favorables dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al posicionarse entre las administradoras con mejor desempeño en distintas Siefores Generacionales al cierre de mayo de 2026. La firma destacó su estrategia de inversión enfocada en generar valor para los trabajadores.

InverCap Afore se colocó como una de las administradoras con mejores resultados dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), luego de registrar un desempeño destacado en sus Siefores Generacionales, instrumentos diseñados para administrar los recursos de los trabajadores de acuerdo con su edad y etapa laboral.

Al cierre de mayo de 2026, la institución informó que sus Siefores alcanzaron posiciones relevantes dentro del sector, al ubicarse en el primer lugar en cinco categorías y en el segundo puesto en otras tres.

Las Siefores Generacionales representan un modelo de administración en el que los recursos de los trabajadores se invierten considerando el horizonte de retiro, ajustando gradualmente el nivel de riesgo conforme avanza la edad de los ahorradores.

Este esquema busca aprovechar oportunidades de inversión durante la vida laboral y brindar una administración más adecuada para cada generación de trabajadores.

El desempeño reportado por InverCap Afore refleja la importancia de la gestión de recursos dentro de un sistema donde los rendimientos pueden influir directamente en el crecimiento del patrimonio destinado al retiro.

La competencia entre administradoras busca ofrecer mejores alternativas para los trabajadores, quienes pueden comparar el comportamiento de sus fondos y tomar decisiones informadas sobre su ahorro pensionario.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) tienen como objetivo manejar los recursos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores, buscando generar rendimientos a través de distintas estrategias de inversión.

En un escenario donde la planeación financiera cobra mayor relevancia, el desempeño de las Siefores se convierte en un elemento clave para fortalecer la preparación económica de millones de personas rumbo a su retiro.

Con estos resultados, InverCap Afore destacó su posición dentro del SAR y refrendó la importancia de mantener estrategias enfocadas en la administración eficiente de los recursos de los trabajadores.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas