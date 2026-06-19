El crimen de Laura Cadena sacude a Ciudad Acuña; el joven detenido ya había sido señalado por presuntos episodios de violencia contra una expareja

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.– Lo que comenzó como una reunión dentro de una vivienda terminó convertido en una tragedia familiar que hoy conmociona a todo Coahuila. Laura Cadena, de 43 años, fue encontrada sin vida dentro de su domicilio ubicado en la calle Campeche, de la colonia Atilano Barrera, y las investigaciones apuntan a que el presunto responsable sería su propio hijo.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene bajo investigación a Salvador “N”, de 23 años, quien fue detenido tras los hechos y presentado ante el Ministerio Público.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima convivía con su hijo y un amigo cuando presuntamente se produjo una discusión. Tras la salida del visitante, el conflicto escaló violentamente dentro del domicilio.

Las autoridades señalaron que Laura presentaba varias heridas producidas por arma blanca. Una lesión en el cuello resultó mortal, de acuerdo con los primeros reportes periciales.

El caso ha generado una fuerte indignación social debido a antecedentes que han salido a la luz durante las investigaciones. Trascendió que en 2024 Salvador “N” había sido señalado por presuntos actos de violencia contra una expareja. En aquel episodio, según versiones difundidas localmente, la propia Laura intervino para auxiliar a la joven y evitar consecuencias mayores.

Hoy, esa misma mujer que habría intentado detener un episodio de violencia dentro de su familia terminó convertida en víctima de un hecho que mantiene consternada a la comunidad.

Tras su detención, el joven declaró que habría actuado en defensa propia, una versión que será analizada por los investigadores junto con las pruebas periciales, testimonios y demás elementos integrados a la carpeta de investigación.

Mientras tanto, familiares, vecinos y usuarios de redes sociales han expresado dolor, enojo e incredulidad por un crimen que vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la violencia familiar y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención.

El cuerpo de Laura fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y definir las responsabilidades correspondientes.

Cabe señalar que toda persona se presume inocente hasta que una autoridad judicial emita una sentencia condenatoria firme.

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