Más que sumar, el Partido Revolucionario Institucional ha disminuido su militancia y, lo más probable, es que en la elección intermedia del 2027 pierda o ponga en riesgo su acreditación ante el Instituto Electoral de Tamaulipas.

Decir que postulará candidatos a alcalde, diputados locales y legisladores federales es una falacia, una vil mentira de quien está al frente de lo que queda del partido BRUNO DÍAZ LARA.

La realidad de las cosas, es que el PRI perdió la estructura, los sectores y organizaciones. Incluso, ya ni cuenta con comités municipales establecidos porque simple y sencillamente no tiene recursos para pagar la renta como los servicios de agua y luz.

Por consecuencia, tampoco tiene presencia de los pocos que fungen como presidentes, porque no soportan las elevadas temperaturas, que no se sofocan con simples ventiladores de piso, mesa o de carniceros en el techo.

Los únicos priístas, obligados a darle la razón a BRUNO DÍAZ LARA son los que tienen cartera en lo que queda del Comité Directivo Estatal y eso, porque ahí cobran. Todos ellos, son utilizados por BRUNO para que le sostengan las gráficas de los ataques a Morena, línea que utiliza DÍAZ LARA para golpetear al partido político en el poder. Son los mismos priístas que salen en la foto.

Se acabaron los tiempos de la Codepri, del registro de aspirantes, de la “consulta a la base”, el carro completo y otros términos que difícilmente volverán y menos con un dirigente como BRUNO que gasta su saliva en falsas promesas y escenarios fantasiosos.

Y aunque se jacta de trabajar en territorio, en ese mismo terreno BRUNO se ha dado cuenta que la gente dejó de creer en el PRI, aunque también en promesas que no cumplieron otros partidos políticos.

A ciencia cierta, BRUNO no cuenta con un padrón de militantes de carne y hueso en el Estado, porque la cantidad no le alcanza ni para conservar la acreditación de partido nacional ante las autoridades electorales de Tamaulipas.

Aparte de ello, con excepción de los que tiene en áreas del CDE del Revolucionario Institucional, BRUNO no tiene respaldo de cuadros ni perfiles para enviarlos sin recursos por un cargo de elección popular.

Por ello piensa recurrir a viejos cartuchos requemados que, si bien han realizado su trabajo ante los electores, no les alcanza para ganar una elección de ayuntamiento o diputados locales.

Quizá por ello a BRUNO no le acompaña en sus ruedas de prensa la diputada MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN, y cuando mucho se ha acercado RAÚL GARCÍA VALLEJO, que conserva las siglas, pero no a la gente del campo. EN FIN. [email protected]