La participación ciudadana jodió, y hay que decirlo con esa palabra, a quienes se hicieron expertos en las trampas electorales, a los mapaches, pues.

Fue la ciudadanización de los órganos electorales lo que permitió derrumbar al PRI, frenar la voracidad del PAN y, ahora, pretende contener los excesos de Morena, porque también los tiene.

Le cuento lo anterior porque el IETAM emitió una convocatoria para seleccionar a un total de 650 ciudadanos que conformarán los 22 consejos distritales y los 43 municipales que funcionarán para la elección de 2027, serán quienes calificarán, en primera instancia, las elecciones de alcaldes y diputados locales, para ser más precisos, si son elegidos como lo marca el documento, serán las mujeres y los hombres que, con sus nombres y apellidos, darán certeza a la elección local, desde su organización hasta que lleguen los votos y se cuenten.

“Se podrá acceder a través del portal http://www.ietam.org.mx , en un horario de 8:00 a 16:00 horas, hasta el 31 de julio del presente año. Después de esta fecha, se revisarán los perfiles de las y los aspirantes”, dice el documento que convoca a los demócratas a participar, a hacer de Tamaulipas lo que siempre ha sido, un estado ejemplar en cuanto a su ciudadanía.

Es cierto, muchos de los que sean elegidos prácticamente irán aprendiendo sobre la marcha, pero la ventaja es que tendrán tiempo para familiarizarse con los códigos electorales, para observar desde hoy el comportamiento de los políticos, de los partidos y, en consecuencia, contribuir a que el próximo proceso cumpla con los principios de equidad, transparencia y legalidad.

Por lo pronto, se pretende que quienes lleguen tengan nociones sobre lo que se espera de ellos, aunque la verdad es que aún no los conocemos ejerciendo el cargo de consejeros, más real aún es que se experimentará en un proceso constitucional de gran importancia para Tamaulipas, ya que se trata de la renovación de uno de sus poderes, del Congreso y de las 43 alcaldías.

La elección de los consejeros llegará en buen momento, apenas comenzará el año electoral, por allá de septiembre, lo que significa que ya sabremos quiénes pretenden participar en él como los árbitros en las canchas locales.

Es claro que los primeros en cometer fallas son los consejeros, hombres y mujeres que funcionan como árbitros en una contienda electoral y que, en los casos en que no saben hacer respetar la ley, generan mucho ruido. Sin embargo, también es cierto que, hasta hoy, son muy contados los casos, no pasan de dos o tres, en los que se ha anulado una elección por mala fe de los consejeros que se eligen de la ciudadanía, del pueblo, exacto, los errores han sido humanos, por eso el llamado es a que esta convocatoria sea atendida por mujeres y hombres que se sientan preparados, imparciales y sin filias ni fobias.

Porque ha de saber que se debe evitar que los consejeros se queden ciegos o mudos ante las violaciones a la ley electoral y que tengan que ser los tribunales quienes señalen sus errores o pifias, o, si sucede, que sea por la convicción de que hicieron lo mejor posible.

Por lo pronto, el pueblo debe darle un voto de confianza a esta elección de consejeros para los consejos distritales y municipales, permitirles ejercer sus cargos y, después, emitir opiniones sobre su desempeño, de eso no hay duda, porque, le insisto, es la participación ciudadana la que transparenta y da confianza a cada una de las elecciones en México y más en Tamaulipas.

En esa tesitura, hacemos votos para que la elección del próximo año, que ya está en marcha con esta convocatoria, transcurra de la mejor manera, que provoque un sentimiento de certidumbre e independencia respecto de los consejeros, que ellos puedan realizar acciones claras y contundentes en el sentido de que no permitirán excesos de los partidos políticos ni de otros poderes o grupos de poder fáctico.

Vaya, tienen que darle confianza al ciudadano, al pueblo, de que este Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, es confiable, serio y que no es omiso ni para sancionar ni para garantizar la equidad, certeza y confianza en la elección que viene.

Vamos a concretar, con la convocatoria que dio a conocer el IETAM, en voz de su consejero presidente, Juan José Ramos Charré, mediante la cual se buscan 650 consejeros para completar los 22 consejos distritales y los 43 municipales, está en juego la credibilidad de la elección, de ahí la importancia de que la atiendan quienes tengan conocimientos y ganas de participar, las más y los más calificados, los que verdaderamente tengan un espíritu libre ya que así fue como fuimos en Tamaulipas, hace muchos años, a la caza del mapache electoral y los derrotamos, además nos hemos dado el lujo de tener elecciones tranquilas y confiables, tan solo por eso no podemos dar marcha atrás, se requiere participación de todos, comparta esa convocatoria con quien considere es necesario que este en un Consejo electoral porque ahora se trata de perfeccionar la democracia, algo que, ha de saber, tampoco es nada sencillo en los tiempos de Morena…

SEGUIRÁ LA UAT CON UN CRECIMIENTO SOSTENIDO EN SU MATRÍCULA CON LAS NUEVAS OPCIONES EDUCATIVAS… El rector Dámaso Anaya anunció que la UAT proyecta ampliar su matrícula mediante la diversificación de su oferta educativa con nuevos programas académicos y la expansión de cobertura en el nivel medio superior, además de programas cien por ciento en línea.

Gracias a la diversificación de su oferta académica y la apertura de planteles de nivel medio superior, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) prevé un incremento continuo en su número de estudiantes a corto plazo, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Detalló que, con la apertura de 14 nuevas opciones educativas —que incluyen nuevas carreras y la extensión de programas existentes a diversas sedes en Tamaulipas—, la UAT proyecta captar un promedio de 100 estudiantes por cada nuevo programa.

“En agosto del año pasado recibimos 1 400 jóvenes adicionales a los que normalmente captamos. Actualmente, tenemos más de 42 000 estudiantes en todos los niveles”, indicó.

Dámaso Anaya destacó que la máxima casa de estudios del estado ha ampliado significativamente su cobertura en el nivel medio superior. Muestra de ello es la creación de la Preparatoria de Nuevo Laredo, un plantel que, debido a la alta demanda de ingreso, ya requiere la construcción de más aulas.

“Es una preparatoria donde podemos albergar a más de trescientos jóvenes. Tenemos que buscar consolidar un proyecto de infraestructura, salones, laboratorios. Eso es lo que estamos trabajando en el nivel medio superior”.

Asimismo, anunció que en agosto próximo iniciará operaciones la Preparatoria General en Tampico, la cual tendrá un énfasis especial en Música y Arte.

En lo que respecta al nivel superior, el rector sostuvo que la UAT dota de la infraestructura necesaria a sus campus para responder a la alta demanda de las nuevas carreras, como en el caso de Reynosa, donde se implementó la Licenciatura en Enfermería.

“Iniciamos esta carrera en Reynosa y para agosto debemos tener listos salones nuevos para continuar con su desarrollo. En agosto pasado recibimos a 100 estudiantes en Enfermería, y a 100 jóvenes más en la carrera de Contador Público y Finanzas”, explicó.

Aunado a los esfuerzos presenciales, la UAT robustece su oferta digital con cinco licenciaturas en línea y el Bachillerato Virtual UAT: “En enero de este año abrimos la preparatoria virtual donde, actualmente, tenemos alrededor de 130 alumnos. Queremos abrir más licenciaturas en línea para dar oportunidad a las personas que, por cuestiones de edad, familia o trabajo, no pueden asistir de forma presencial”, agregó.

Finalmente, el rector puntualizó que este año se planea poner en marcha un esquema de posgrados con enfoque profesionalizante impartidos los viernes y sábados, diseñados específicamente para la población activa laboralmente que no dispone de tiempo entre semana.

Para consultar más detalles sobre el proceso de admisión y la oferta educativa, la información oficial está disponible en el portal www.uat.edu.mx y en la página de Admisiones de la UAT.

BRINDA SEBIEN Y SALUD ATENCIÓN EN COMEDORES DE BIENESTAR… La Secretaría de Bienestar Social, en conjunto con la Secretaría de Salud, puso en marcha la estrategia de Atención Oportuna y Disminución del Riesgo Cardiovascular entre comensales y personal que labora en los Comedores de Bienestar, por ser la salud una prioridad de la administración estatal que encabeza el Doctor Américo Villarreal Anaya.

La titular de SEBIEN, Silvia Casas González, informó que se trata de un plan piloto dirigido tanto a las familias como al personal que asiste a los Comedores de Bienestar, el cual consiste en brindar estudios básicos de salud de manera gratuita, así como capacitación para la preparación de platillos equilibrados y saludables con los alimentos en proporciones adecuadas para una dieta balanceada.

Dijo que en un trabajo colaborativo se coordinan esfuerzos y conocimientos para alcanzar objetivos ligados a la generación de bienestar para la población, en el proceso de transformación que vive Tamaulipas.

“En colaboración con la Secretaría de Salud a través del programa Vida Saludable, llevamos acciones preventivas a los Comedores de Bienestar como parte de un plan piloto para acercar servicios que contribuyan a una mejor calidad de vida”, explicó.

Durante las jornadas, las familias que asisten a comedores de SEBIEN pueden acceder a estudios básicos de salud, como la medición de glucosa, presión arterial, peso y talla, así como las recomendaciones para mantener hábitos saludables.

La secretaria informó que el plan piloto se puso en marcha en Comedores de Bienestar de Ciudad Victoria, y agregó que el bienestar también se construye con prevención, cercanía y atención a quienes más lo necesitan.

En los 67 Comedores de Bienestar distribuidos en 32 municipios del estado se preparan, en promedio, más de 1 millón de raciones al año con productos de calidad que son elaborados por más de 184 cocineras, quienes sirven comida caliente dos veces al día a la población en desventaja económica, y que al reunirse, generan un entorno propicio para fortalecer lazos de confianza y sana convivencia.

DAN BANDERAZO A PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL FRACC. LAS MISIONES… En el fraccionamiento Las Misiones tenemos buen servicio de recolección de basura, abasto de agua, solo nos hacía falta pavimentación, reconoció Jorge Villarreal Robles, habitante del sector, al alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez.

En su mensaje, a nombre de los 5,313 beneficiarios de la obra de 3,132 metros cuadrados que serán rehabilitados con nueva carpeta asfáltica, agradeció a la autoridad municipal y regidores del Cabildo dar respuesta a la petición vial de 30 años de espera.

“Te agradezco que utilices bien los impuestos que pagamos para ayudar a muchas familias del fraccionamiento Las Misiones y San Luisito” dijo Villarreal Robles al resaltar que la pavimentación de la calle Misión de 3 Palacios mejorará el flujo vehícular.

“En Victoria vamos por el camino correcto” respondió Gattás Báez al reconocimiento del grupo de vecinos, con quiénes dió el banderazo de inicio de obra que abarcará siete cuadras entre las calles Misión Loreto y Avenida Michoacán.