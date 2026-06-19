El Centro Cultural Tijuana abrió las puertas a una nueva edición del encuentro escénico que reúne a artistas de distintas regiones del país.

El festival destaca el poder del teatro unipersonal y tendrá como cierre la obra “Puérpera”, protagonizada por la tijuanense María Vale.

El escenario del Centro Cultural Tijuana (Cecut) se convirtió nuevamente en punto de encuentro para el teatro nacional con el inicio del XXI Festival de Monólogos, Teatro a Una Sola Voz, una propuesta que coloca al actor como único vehículo para construir historias, emociones y universos completos frente al público.

La edición 2026 comenzó el miércoles 17 de junio con una jornada inaugural que reunió a autoridades culturales, artistas y espectadores en una celebración dedicada al formato unipersonal, donde una sola interpretación sostiene el desarrollo dramático de la obra.

El encuentro es impulsado en colaboración entre el Cecut y la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), formando parte de un circuito que recorre diferentes estados del país.

Durante la apertura, representantes del sector cultural destacaron que el festival se ha convertido en un espacio de intercambio artístico que permite acercar distintas formas de entender la actuación y la creación escénica.

El coordinador nacional de Teatro del INBAL señaló que los monólogos y unipersonales representan un reto especial para los intérpretes, al concentrar en una sola persona la responsabilidad de transmitir personajes, conflictos y emociones.

Por su parte, la dirección del Cecut resaltó la importancia de recibir nuevamente esta propuesta teatral y dar espacio a creadores que comparten sus trabajos con el público de Baja California.

La primera presentación estuvo a cargo de “Rudo”, obra interpretada por Rodrigo Román, quien destacó la importancia de iniciar el recorrido del festival en Tijuana y compartir la experiencia con la audiencia local.

El artista reconoció la relevancia del Cecut como sede cultural y celebró la oportunidad de formar parte de un circuito que conecta a creadores con públicos diversos.

La programación continuará con “Invierno”, una puesta en escena de Cristian Lara, quien interpreta a Daniel, un personaje que enfrenta su pasado y busca reconstruir su historia personal mediante un recorrido emocional.

La función está programada para el viernes 19 de junio a las 19:00 horas en la Sala de Espectáculos del Cecut.

El cierre del festival llegará el martes 23 de junio a las 20:00 horas con “Puérpera”, una obra de María Vale, artista originaria de Tijuana, que aborda la experiencia del posparto, la maternidad reciente y los cambios emocionales relacionados con esta etapa.

La propuesta combina actuación, elementos visuales y sonoros para presentar una mirada íntima sobre temas como la vulnerabilidad, el trauma obstétrico y la salud mental materna.

A lo largo de esta edición, artistas nacionales asumirán el desafío de representar múltiples realidades desde una sola presencia escénica, demostrando la capacidad del teatro para crear mundos completos con la fuerza de una voz y un cuerpo en escena.

El XXI Festival de Monólogos, Teatro a Una Sola Voz reafirma al Cecut como uno de los espacios culturales más importantes del norte del país y como una plataforma para la difusión del talento teatral mexicano.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas