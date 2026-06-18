La Avanzada Tamaulipeca y su capacidad logística y organizativa, están de vuelta. O mejor dicho, nunca se han ido. Y hoy lucen más poderosas que nunca.

Este domingo 21 de junio, en un evento que promete ser inolvidable para los cientos de personas que se darán cita en la Arena Ranch de esta ciudad, la política deja de ser una actividad formal y esquemática, para convertirse en una oportunidad de convivir en familia.

El torneo de parrilleros 2026, será el marco perfecto para que la Avanzada de Américo Villarreal Santiago muestre músculo político. Y sin duda, el sólido espaldarazo será para quien a estas alturas se perfila como uno de sus más sólidos candidatos a la alcaldía por Victoria. Nos referimos al licenciado en informática egresado del Instituto Tecnológico de esta capital, Luis Eduardo García reyes.

La de este domingo, se perfila como un verdadero festival del sabor y de la diversión familiar: como parte del programa se anuncian grandes rifas, música en vivo, zona de expositores, juegos infantiles, área gastronómica, toro mecánico, exhibición de vehículos 4X4 y un gran ambiente de convivencia ciudadana.

En el centro de este escenario, con aroma a fuego parrillero y la cocina de los mejores bifes, costillas, arracheras, lomos y churrascos, podremos ver la consolidación de un proyecto y de una sólida alianza, entre un actor político emergente, honesto y responsable que no tiene fierros en la lumbre, o como luego dicen, cola que le pisen, como es Luis Eduardo García Reyes. Y a su lado, apoyándolo con todo, al joven dirigente de la Avanzada, Américo Villarreal Santiago.

Todos estos son los ingredientes que estarán presentes en el Torneo de Parrilleros 2026 que se llevará a cabo, este domingo 21 de junio en su nueva sede de la Arena Ranch, en el Libramiento Naciones Unidas.

El mencionado festival que ya se ha convertido en un clásico de la convivencia en familia, es organizado por la Avanzada Tamaulipeca, considerada como una de las organizaciones más vigorosas de la sociedad civil en Tamaulipas. Y de manera especial, en la región centro de nuestro estado.

Por ahí andará el dirigente de esta agrupación que siempre ha contribuido al fortalecimiento de los intereses ciudadanos en Tamaulipas. La presencia de Américo Villarreal Santiago, es sin duda muy interesante en este momento, cuando la capital victorense vive una efervescencia de actores políticos, en el marco de la próxima lucha por la alcaldía 2027.

A continuación, les compartimos el siguiente dato duro: en la actualidad la Avanzada de AVS y agrupaciones de la sociedad civil tamaulipeca, mantienen en su poder, un total de ocho alcaldías e igual número de diputaciones locales.

En los comicios del 2024, la Avanzada superó por mucho al PRIAN, al Partido Verde y al Movimiento Ciudadano. De esta forma, la citada organización emanada del seno popular, se ha erigido como un referente de fuerza política, aliada de MORENA y de la IV Transformación.

Hoy, el activismo de la Avanzada de AVS, está regresando más recargado que nunca. Y de acuerdo a lo que sabemos, ni la guerra sucia y los ataques cobardes, por parte de grupos de poder, podrán echar abajo un trabajo político y de apoyo ciudadano, en pro de la transformación victorense y tamaulipeca.

Desde la Arena Ranch de esta capital, las señales de humo serán muy premonitorias de lo que se ve venir en esta capital, relacionado con la candidatura a la alcaldía.

En resumen, el torneo parrillero 2026, promete una diversión y convivencia familiar sin precedentes. Su organizador, es el titular de la Comisión de Caza y Pesca estatal Luis Eduardo García Reyes, considerado hoy por hoy, como uno de los más firmes aspirantes al gobierno municipal victorense.