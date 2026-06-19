El Dr. José Ramón Flores Valdés ha llevado su formación médica más allá de las fronteras, y se consolida como un profesional que impulsa el desarrollo científico y la esperanza de miles de pacientes

Con disciplina, resiliencia y una visión clara de servicio, el Dr. José Ramón Flores Valdés, egresado de Médico Cirujano de la generación 2015-2021 de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), ha construido una trayectoria que hoy lo coloca como Coordinador de Estudios Clínicos en el MD Anderson Cancer Center de Houston, Texas, uno de los hospitales oncológicos más prestigiosos del mundo.

Originario de Toluca, Estado de México, desde joven tuvo claro que deseaba dedicar su vida a transformar la vida de las personas.

Inspirado por el impacto humano que puede generar un médico, y motivado también por su pasión por el deporte, eligió estudiar en la UAG por su prestigio académico y la proyección internacional que distingue a la institución.

“Sabía que la UAG tenía reconocimiento en Estados Unidos, y eso era muy importante para mí. Además, siempre vi en esta universidad una plataforma para crecer profesionalmente y aspirar a más”, comparte.

La resiliencia como motor para llegar lejos

Tras egresar en 2021, José Ramón tomó una decisión que cambiaría su vida: mudarse a Estados Unidos para prepararse rumbo a una especialidad médica y fortalecer su perfil profesional.

El camino no fue sencillo. Adaptarse a una nueva cultura, perfeccionar el idioma, prepararse para los exigentes exámenes médicos y construir experiencia en investigación implicó enfrentar rechazos constantes.

“Tocamos alrededor de 300 puertas y solo tres se abrieron. Pero bastaba una oportunidad para demostrar de qué estábamos hechos”, recuerda.

Fue precisamente una de esas oportunidades la que lo llevó a Houston, gracias al respaldo del Dr. Julio Peguero, también egresado de la UAG, quien confió en su preparación y talento.

Ese voto de confianza fue el inicio de una nueva etapa que, en 2025, lo llevó a integrarse al MD Anderson Cancer Center.

Investigación que cambia vidas

Actualmente, el Dr. Flores se desempeña como Coordinador de Estudios Clínicos en investigación especializada en cáncer de cabeza y cuello.

Su labor consiste en coordinar protocolos clínicos que buscan desarrollar tratamientos innovadores para pacientes con padecimientos que, en muchos casos, cuentan con opciones terapéuticas limitadas.

“La investigación clínica es la piedra angular de los tratamientos del futuro. Cada estudio representa una posibilidad real de mejorar la esperanza y calidad de vida de los pacientes”, explica.

Desde la documentación científica hasta el seguimiento puntual de pacientes y la coordinación con compañías farmacológicas, su trabajo contribuye al desarrollo de nuevas terapias que podrían transformar la atención oncológica a nivel global.

Un reconocimiento entre miles

El esfuerzo y compromiso del UAG Alumni han comenzado a rendir frutos visibles.

Entre más de 27 mil colaboradores del MD Anderson, fue nominado al reconocimiento “Rookie of the Year”, un premio que distingue a los talentos emergentes con desempeño sobresaliente dentro de la institución.

“Más allá del resultado, estar nominado ya representa un honor inmenso. Es una muestra de que el trabajo constante sí da resultados”, afirma.

Semillero de talento para la investigación

Además de su labor profesional, el Dr. Flores lidera la iniciativa Investigación Médica y Asociados, un proyecto social enfocado en orientar a estudiantes de Latinoamérica para que aprendan a desarrollar investigación científica y publicar evidencia médica.

A través de mentorías voluntarias, comparte herramientas y experiencia para formar una nueva generación de profesionales capaces de fortalecer la investigación médica en la región.

“Si queremos cambiar la realidad científica de nuestros países, alguien tiene que empezar. Esa es una responsabilidad que asumí con mucho orgullo”, señala.

Su paso por la UAG

Al recordar su etapa universitaria, el Dr. Ramón evoca con especial cariño a profesores que marcaron su formación.

También recuerda momentos en los que recibió apoyo institucional en circunstancias difíciles, experiencias que reforzaron su sentido de pertenencia hacia la universidad.

“La UAG me enseñó que el crecimiento profesional no termina cuando sales del aula; empieza ahí. Nos forman para competir, para mantener el hambre de aprender y para hacer las cosas con ética y profesionalismo”.

Un mensaje para las nuevas generaciones

Para quienes hoy cursan su formación médica, el Dr. Flores comparte una reflexión contundente:

“Nada extraordinario llega desde la comodidad. Hay que romper límites, prepararse todos los días y aprovechar cada oportunidad que la universidad ofrece, dentro y fuera del aula”.

Su historia demuestra que el talento formado en la Universidad Autónoma de Guadalajara tiene la capacidad de trascender fronteras y contribuir, desde cualquier parte del mundo, al bienestar de miles de personas.

Porque cuando la pasión se combina con disciplina y propósito, los sueños no solo se alcanzan: se convierten en inspiración para otros.