El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez” recordará el legado del destacado compositor, violinista y promotor cultural mexicano.

Especialistas analizarán la influencia y vigencia de una figura clave en la evolución de la creación musical del país.

A un siglo de su nacimiento, la obra de Manuel Enríquez volverá al centro de la conversación musical en México. El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez” (CENIDIM) realizará un homenaje para reconocer la trayectoria de uno de los creadores que impulsaron nuevas formas de expresión dentro de la música contemporánea nacional.

La actividad, titulada “Manuel Enríquez 1926-2026: herencia y actualidad”, se llevará a cabo el 19 de junio a las 13:00 horas y será transmitida en línea a través del canal oficial de YouTube del CENIDIM.

El encuentro busca analizar la importancia de Manuel Enríquez como compositor, intérprete, docente y promotor cultural, destacando su papel en la apertura de nuevos caminos para la música mexicana durante el siglo XX.

Su trabajo permitió acercar la creación nacional a corrientes contemporáneas internacionales, incorporando nuevas búsquedas sonoras y promoviendo espacios para la experimentación artística.

Durante el homenaje participarán el doctor Benjamín Juárez Echenique y la maestra Marisa Canales, bajo la moderación del doctor Víctor Barrera, quienes compartirán reflexiones sobre la vida, obra y aportaciones del músico mexicano.

Además de su producción artística, Enríquez tuvo una participación relevante en el fortalecimiento de instituciones dedicadas al estudio y preservación de la música en México.

Su vínculo con el CENIDIM representa una parte importante de su trayectoria, ya que contribuyó al impulso de proyectos enfocados en la documentación, análisis y difusión del patrimonio musical del país.

Su visión ayudó a consolidar espacios donde investigadores, intérpretes y creadores pudieran intercambiar conocimientos y explorar nuevas perspectivas sobre la composición contemporánea.

El homenaje no solo revisará la trayectoria del compositor, sino que también abrirá una reflexión sobre la actualidad de sus aportaciones en áreas como la investigación musicológica, la interpretación especializada y la formación de nuevas generaciones de artistas.

A cien años de su nacimiento, la figura de Manuel Enríquez continúa siendo una referencia dentro de la música mexicana, gracias a una obra que mantiene presencia en los espacios académicos y artísticos.

Con esta conmemoración, el CENIDIM reafirma su compromiso con la memoria cultural de México y con la difusión del legado de quienes han transformado la historia artística del país.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas